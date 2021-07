Warum Türkheim die Sandalen eines Seligen hütet

Plus Türkheims Kapuzinerkirche soll wieder als zweite reguläre Kirche des Marktes genutzt werden, wünscht sich Gudrun Wufka. In dem Gebäude befindet sich ein ungewöhnliches Geschenk für das einstige Herzogpaar.

Ein paar Sandalen sind die Attraktion der Kapuzinerkirche von Türkheim. Sie haben eine besondere Geschichte – wie auch die Kirche selbst. „Wir hängen an dieser Kirche“, sagt Gudrun Wufka. Die Kirche sollte, so wie früher, wieder als zweite Kirche für Türkheim genutzt werden, fordert die Türkheimerin.