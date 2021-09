Türkheim

vor 2 Min.

Warum Türkheimer Gymnasiasten Wahlrecht ab 16 begrüßen würden

Da staunt selbst Schulleiter Josef Reif (Mitte) über das große Interesse der Gymnasiasten an der Juniorwahl und an Politik insgesamt. 184 von 218 Oberstufenschülerinnen und Schüler gaben ihre Stimmen ab.

Plus Am Joseph-Bernhart-Gymnasium in Türkheim können die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe wählen. Viele bedauern, dass es sich bei der sogenannten Juniorwahl nur um einen Test handelt.

Von Alf Geiger

Kaum ist der Pausengong verklungen, da wuselt es nur so im „Wahllokal“, das sonst der Mehrzweckraum in JBG Türkheim ist: Dutzende junge Frauen und Männer drängeln sich um eine der vier Wahlkabinen. Sie wollen wählen, ihr Kreuzchen bei der Bundestagskandidatin der dem -kandidaten aus der Region machen und ihre Zweitstimme einer Partei geben. Die Namen der Politiker sind real, die zur Wahl stehenden Parteien gibt es auch – und doch werden die Stimmen der jungen Türkheimerinnen und Türkheimer bei der Bundestagswahl am kommenden Sonntag keine Rolle spielen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen