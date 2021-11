Warum Vereinsausflüge in Corona-Zeiten schwierig sein können

Plus Bei einer Ausflugsfahrt mit Mayer Reisen sagt der Busfahrer, dass er weder geimpft noch getestet sei – und schon war es bei der Reisegruppe vorbei mit der Freude. Wie sich am Ende aber alles aufklärte.

Mit großer Vorfreude nahm die Gruppe im Omnibus von Mayer Reisen aus Türkheim Platz, den die Skiabteilung des VfL Buchloe für ihren langersehnten Ausflug, gechartet hatte. Ziel war die Hundertwasser-Ausstellung im niederbayrischen Abensberg. Doch dann stutzte nicht nur der Organisator, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte: Der Busfahrer trug eine Atemschutzmaske, als er sich ans Lenkrad setzte und losfuhr. Zudem sprach der Busfahrer nur sehr gebrochen deutsch.