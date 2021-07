Warum das Projekt „Wertach Carré“ in Türkheim scheiterte

Plus Türkheim hat nur 185 Seniorenwohnungen, braucht bis 2037 aber 523. Trotzdem fällt das 22-Millionen-Euro-Projekt "Wertach Carré", eine geplante Senioren-Residenz an der Augsburger Straße, durch.

Mit einem Paukenschlag endete im Türkheimer Marktrat das 22-Millionen-Euro-Projekt „ Wertach Carré“. Hinter der Formulierung „Grundsatzbeschluss über einen möglichen Aufstellungsbeschluss beim Projekt „Wertach-Carré“ verbarg sich jede Menge Brisanz, wie wir bereits berichtet haben. Warum am Ende eine Stimme den Ausschlag gab – und welche Bedenken gegen das Bauvorhaben in Türkheim bestehen.