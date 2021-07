Warum es mit „Bad Türkheim“ nicht geklappt hat

Plus Im Jahr 1877 traf Pfarrer Sebastian Kneipp eine weitreichende Entscheidung, welche den Werdegang zweier Dörfer maßgeblich beeinflusste. Warum Türkheim am Ende den Kürzeren zog

Türkheim Bad Wörishofen ein Dorf und Türkheim dagegen eine weltbekannte Kurstadt? Ein kühner Gedanke auf den ersten Blick, aber durchaus mit sehr realem Hintergrund. Ein relativ wenig bekanntes Kapitel in der Vita des Wasserdoktors hätte nämlich den Lauf der örtlichen Geschichte um Haaresbreite auf den Kopf gestellt. Dazu ist lediglich ein anderer, historischer Blickwinkel erforderlich.