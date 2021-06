Warum im Türkheimer Freibad heuer keine Schwimmkurse stattfinden

Plus Die Volkshochschule Türkheim bedauert, in diesen Ferien die beliebten Kinder-Schwimmkurse nicht anbieten zu können.

Die beliebten Ferien-Schwimmkurse für Kinder wird es in diesem Sommer im Freibad in Türkheim nicht geben. Der Veranstalter, die Volkshochschule (Vhs) Siebenschwabenhaus, kann den Kindern kein Angebot machen, da keine Lehrkraft zur Verfügung steht.