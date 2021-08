Türkheim

Weltmeisterin: Warum für eine Türkheimerin Reden Gold ist

Plus Alexandra Pethke aus Türkheim kam ganz unverhofft zu einem Weltmeistertitel. Wie es dazu kam.

Von Alf Geiger

Alexandra Pethke ist wohl das, was man(n) eine starke Frau nennt: Die 54-jährige Marketingleiterin ist erfolgreich im Beruf und musste sich schon als Jugendliche beweisen – und das auch noch in einer Branche, die damals wie heute gerne als „Männerbastion“ bezeichnet wird: Es gibt wohl keine und keinen in der Autobranche, den Alexandra Pethke nicht kennt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

