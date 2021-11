Wenn wenige Sekunden über Leben und Tod entscheiden können

Plus Nachdem die bereits beschlossene Zusammenarbeit mit den Johannitern scheiterte, arbeiten Rotes Kreuz und Feuerwehr Türkheim jetzt mit dem Landkreis Günzburg zusammen.

Bei einem Verkehrsunfall oder einem lebensbedrohlichen gesundheitlichen Notfall wie Schlaganfall oder Herzinfarkt zählen die Minuten und oft auch die Sekunden bis zum Eintreffen von Notarzt und Rettungswagen. Um dieses Zeitintervall bis zum Eintreffen des öffentlichen Rettungsdienstes zu überbrücken, wurden in Deutschland die „First Responder“ ins Leben gerufen. Nun gibt es diesen Service auch in Türkheim.