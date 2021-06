Türkheim

vor 52 Min.

Wertachstadion frei für den „Mitarbeiter der Liebe Gottes“

Plus Der Türkheimer Roland Weber wurde zum Priester geweiht. Die Pfarrei bereitet sich auf das große Ereignis am Sonntag vor.

Von Franz Issing

Die Zeiten als Ministrant und Diakon sind für Roland Weber nun vorbei. Jetzt darf er selbst Eucharistie feiern. Im Augsburger Dom wurde Weber am Sonntag während eines feierlichen Pontifikal-Gottesdienstes von Bischof Bertram Meier mit drei weiteren Diakonen zum Priester geweiht. Roland Weber hat seinen Traumberuf zur Lebensaufgabe gemacht. Am kommenden Sonntag, 4. Juli, wird er seinen Primiz-Gottesdienst feiern. Damit so viele Gläubige wie möglich unter Berücksichtigung der geltenden Hygienebestimmungen teilnehmen können, wurde das Türkheimer Wertachstadion als Veranstaltungsort ausgewählt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen