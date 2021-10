Wie teuer wird das Waaghaus in Türkheim wirklich?

Plus Türkheims Bürgermeister Christian Kähler informiert über die Lage beim Waaghaus. Schon jetzt zeichnet sich ab: Die Kosten werden die geplanten 1,9 Millionen Euro übersteigen.

Auch wenn weiße Schutzzäune neugierige Blicke abhalten sollen: Der Baufortschritt beim Waaghaus ist unübersehbar. Im nächsten Sommer sollen die Bauarbeiten abgeschlossen werden. Zumindest in diesem Punkt wird es wohl keine Überraschungen geben, wie Bürgermeister Christian Kähler auf Anfrage der MZ wissen ließ: „Der Zeitplan kann fast eingehalten werden.“ Anders sieht es mit den Kosten aus.