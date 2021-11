Wieder Anpfiff im Türkheimer Penalty

Plus Die Gaststätte im Türkheimer ESV-Stadion ist neu verpachtet – an zwei alte Bekannte.

Die Vereinsgaststätte „Penalty“ im Türkheimer Eissportstadion hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Jetzt soll sich das ändern: Jacqueline Heckl und Wolfgang Rocholl aus Türkheim haben die Penalty-Gasträume und Küche gepachtet und bieten nicht nur den Eissportlerinnen und Eissportlern eine kleine, feine Speisenauswahl an.