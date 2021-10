Wieder kein Weihnachtsmarkt in Türkheim

Nach der Corona bedingten Absage der beliebten Veranstaltung im Vorjahr wird es auch in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt auf dem Platz vor dem Türkheimer Schloss geben.

„Ja, schade“, so der Kommentar von Bürgermeister Christian Kähler zur Anfrage der MZ.

Dies sei jüngst von den Helfern und Organisatoren des Weihnachtsmarktes in Absprache mit der Gemeinde so beschlossen worden, so Kähler.

