Wird an Silvester in Türkheim gefeiert?

Plus Wird nach dem beliebten Weihnachtsmarkt in Türkheim nun auch die Silvesterparty auf dem Platz vor dem Rathaus abgeblasen? Wann der Gemeinderat eine Entscheidung trifft.

Dass es ein tolles Event ist, wenn in der Silvesternacht weit über 1000 Türkheimerinnen und Türkheimer mit ihren Freunden und Gästen auf dem Rathausplatz gemeinsam auf das neue Jahr anstoßen und das von der Gemeinde organisierte Feuerwerk genießen – daran besteht auch im Türkheimer Marktrat keinerlei Zweifel.