Türkheim statt Shenyang

Von China zurück ins Unterallgäu: Familie Zakys aus Türkheim wird mit dem Denkmalpreis dafür ausgezeichnet, dass sie das marode „Satzger-Haus“ aufwendig renoviert und in ein Schmuckstück verwandelt hat

Von Sabine Schaa-Schilbach

Im Jahr 2004 wurde er zum ersten Mal vergeben: der Denkmalpreis des Förderkreises Türkheim. Damals war es die ehemalige Marien-Apotheke und heutige Gärtnerei „Zur Alten Apotheke“. Seitdem haben mehr als zehn erhaltenswürdige und besonders schön restaurierte historische Gebäude in Türkheim die begehrte Plakette bekommen.

Jetzt also das Anwesen Grabenstraße 7, den alteingesessenen Türkheimern noch unter dem Namen „Satzger-Haus“ bekannt. Seit Ende 2015 ist es im Besitz der Allgäuer Familie Zakys. Die Vorgeschichte des historischen Gebäudes ist ein Zeitendokument. Ursprünglich während der Herrschaft von Herzog Maximilian Philipp (1638 - 1705) als Gesinde- und Angestellten-Haus gebaut, wurde es 1713 zum ersten Mal schriftlich erwähnt.

Der heutige Grundriss und der Dachstuhl stammen dann aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Erste Bild-Ansichten gibt es von 1811, die äußeren Stuckarbeiten stammen aus dieser Zeit. Vor allem sie machen das alte Haus einzigartig und unverwechselbar. In den folgenden Jahren musste es das Schicksal vieler alter Gebäude teilen: mehr als ein Dutzend verschiedene Eigentümer, zeitweise Zweckentfremdung und in jüngerer Zeit Belegung durch Flüchtlingsfamilien aus dem Osten nach Kriegsende.

Manuela und Antanas Zakys lebten noch in China, als sie sich in das alte und teilweise baufällige Haus verliebten und sich vornahmen, es so zu restaurieren, wie es vor 200 Jahren ausgesehen hatte. Und auch während der gesamten Planungs-, Umbau- und Restaurierungszeit von Ende 2015 bis Anfang 2018 musste sich das Ehepaar aus der Ferne auf den Architekten Franz Arnold aus Memmingen und auf die vielen Handwerksbetriebe verlassen, damit alles nach ihren Vorstellungen verwirklicht werden konnte. Internet und virtuelle Pläne machten es möglich.

Ein Wort mitzureden hatten auch die Untere Denkmalschutzbehörde und das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege. Das Anwesen Grabenstraße 7 stand nämlich unter Denkmalschutz. Antanas Zakys lobt die Behörden: „Sie haben immer geholfen, wenn es darum ging, Lösungen zu finden.“ Es ging nicht zuletzt auch um Subventionen aus verschiedenen Töpfen. „Der denkmalpflegerische Mehraufwand“ sei beträchtlich gewesen.

Einzig der Vater von Antanas Zakys konnte immer vor Ort auf der Baustelle sein und nach dem Rechten sehen. Das Ergebnis ist ein wunderschön von außen und innen restauriertes, historisches Wohnhaus mit stuckverzierten Fenstern und Türen und dem Außenputz in den Originalfarben von 1811 Grau und Blau. Innen wurden Originalbalken sichtbar gemacht und auch die Böden wurden aus altem Holz gestaltet.

Der Walmdach-Dachstuhl wurde originalgetreu wieder hergerichtet. Ein kleiner Kellerteil mit Tonnengewölbe stammt noch aus der Zeit des ersten Gebäudes im 17. Jahrhundert. Verdient erhielten jetzt die Familie Zakys und ihr neues Heim, in dem sie seit Jahresanfang wohnen, den Denkmalpreis 2019 aus der Hand von Manfred Schweigert vom Förderkreis Türkheim. Am Tag des „Offenen Denkmals“ war es zwar wettermäßig etwas frisch, aber viele Besucher waren bei dem Ereignis dabei. Die Familie hatte Freunde und Nachbarn eingeladen. Interessierte konnten sich anhand von Fotostrecken über den Fortgang der Restaurierungsarbeiten ein Bild machen.

Der Kontakt zu den Nachbarn war nie ein Problem für die neu Hinzugezogenen. Wie hat das geklappt? Antanas Zakys sagt: „Wir sind von hier, aus dem Unterallgäu, und wir sprechen die gleiche Sprache. Wir bringen uns ein in der Gemeinde, wir gehen gern auf Festle. Und mit vielen, die an unserem Gartenzaun vorbeigehen, kommen wir ins Gespräch und hören: … ah ja, das neu renovierte Haus… da war ich vor 30 Jahren schon mal drin…“

Familie Zakys lebte davor gut sechs Jahre in Shenyang, einer Acht-Millionen-Metropole im Nordosten Chinas. Antanas Zakys war für einen großen deutschen Autobauer dort tätig. Sohn Maximilian, jetzt sechs Jahre alt und stolzer Schulanfänger, kam in China zur Welt.

Er ist zweisprachig aufgewachsen, genau wie Töchterchen Magdalena (4). Um ihre eigenen chinesischen Sprachkenntnisse und die Zweisprachigkeit der Kinder zu halten und weiter zu entwickeln, beschäftigen die Eltern ein Au-Pair aus China. Manuela Zakys sagt: „Die sechs Jahre China haben uns geprägt.“ Die Unterschiede in Tradition, Kultur und Mentalität seien in manchen Lebensbereichen sehr groß.

„Hier in Deutschland stören Kinder oft. In China ist das ganz anders: die alten Leute kümmern sich um die Kleinen. In China sind die Leute offen für Neues. Man ist neugierig und lebt im Jetzt, einerseits in einer kommunistischen Staatsform und andererseits in einem Turbo-Kapitalismus. Die Menschen sind optimistisch, dass es eine Chance für jeden gibt. Die ergreifen sie.“

Für Manuela Zakys war klar, dass sie, zurück in Deutschland, „was mit China“ machen wollte. Die IT-Beraterin hängte ihren Beruf an den Nagel und machte eine Umschulung zur „Interkulturellen Trainerin“, Bereich China.

Sie wird in Zukunft nicht-berufstätige Partner/innen von beruflich nach China versetzten Menschen begleiten und ihnen helfen, sich in das fremde Land einzuleben. Sie ermutigen, die Chancen, die sich aus dieser „Lebens-Auszeit“ ergeben, zu nutzen. Praktische Tipps und Tricks für den Alltag gehören natürlich auch dazu. Und da kann Manuela Zakys aus einem reichen Erfahrungsschatz schöpfen.

