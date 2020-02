15:15 Uhr

Türkheim und Irsingen rüsten sich für den Faschingsendspurt

Gar nicht mehr so klein, aber immer noch fein: Der Umzug in Irsingen wird zum närrischen Höhepunkt am Faschingsdienstag ab 13.33 Uhr.

Faschingsfinale am Faschingsdienstag mit dem Gaudiwürmchen ab 9.30 Uhr und ab 13.33 Uhr mit dem Umzug in Irsingen

Die Faschingssaison biegt auf die Zielgerade ein und auch in Türkheim und Irsingen fiebern die Narren dem Faschingsfinale entgegen.

In Türkheim präsentieren die drei Prinzenpaare und die Garden der Türkheimer Wertachfunken am Faschingsdienstag ihre Tänze auf dem Schlossplatz vor dem Rathaus.

Gute Laune beim Gaudiwürmchen: Türkheimer Gaudiwürmchen diesmal ohne Raupe

Ab 9.30 Uhr beginnt das Gaudiwürmchen durch die Maximilian-Philipp-Straße und endet am Rathaus mit Rückgabe des Rathausschlüssels an den Bürgermeister.

Alle drei Garden der Türkheimer Wertachfunken blicken in dieser Saison auf sehr viele Veranstaltungen zurück. Weit über die Landkreisgrenzen hinaus verbreiteten sie gute Laune und Frohsinn bei verschiedenen Faschingsbällen befreundeter Faschingsgesellschaften. Es gab staunende Augen beim Seniorenfasching und den Auftritten in Seniorenheimen und sozialen Einrichtungen. Kinder-Augen leuchteten bei den Kinderfaschingsbällen, beim Kinderfasching im Kino und in den Kindergärten.

Die Wertachfunken ziehen schon jetzt eine positive Bilanz: „Alles in allem eine sehr schöne Faschingssaison, den die Faschingshoheiten lange nicht vergessen werden“.

In Irsingen wartet ein kleiner, aber feiner Gaudiwurm auf das närrische Volk. Am Faschingsdienstag um 13.33 Uhr geht es los. Seit rund 20 Jahren gibt es diesen Gaudiwurm und Felix Baumann vom Jugendzentrum (Juze) erinnert sich, wie es mit dem Fasching in Irsingen angefangen hat.

Damals habe der Kindergarten seine Kinder maskiert durch das Dorf geschickt. Und damit die Kids nicht so alleine waren, standen die Mütter und Omas am Weg und feuerten ihre Schützlinge an. Während es heute von den Faschingswagen Guatsle regnet, steckten damals die Eltern den Kindern Süßigkeiten zu.

Der Umzug hat sich inzwischen ganz schön gemausert. Traditionsgemäß führt die Musikkapelle Irsingen den Gaudiwurm an, der an der Kirche beginnt und endet. Auch auswärtige Faschingsgarden mit ihren Prinzenpaaren und Garden haben schon zugesagt. Daneben wird es als Attraktion noch eine rockige Liveband geben. Und nach und nach hätten sich auch noch Motto-Wagen zum Umzug dazu gesellt, wobei auch das lokale Geschehen aufs Korn genommen wird.

