Türkheimer Gaudiwürmchen diesmal ohne Raupe

Plus Die Türkheimer Wertachfunken haben extra für den Kinderumzug am Faschingsdienstag ihren Wagen neu dekoriert. Warum die beliebte Raupe nicht mehr dabei ist.

Für die Türkheimer Wertachfunken ist es wieder soweit: Disco-Fever aus den 1980er- und 90er-Jahren, Rockklänge und für die Jüngsten ein Bauernhof voller Tiere, für den Sabina Beggel das Fensterbild gemalt hat. Drei Garden sorgen auch in dieser Faschingssaison wieder für heiße Rhythmen und flotte Showeinlagen. Und sie haben einen tollen Faschingswagen für das Gaudiwürmchen und für die anderen Umzüge in der Region selbst gebaut und dekoriert und ganz in Weiß und Blau, passend zum barocken Stil vom Türkheimer Schloss.

Die Türkheimer Wertachfunken feiern ein stolzes Jubiläum

Die Wertachfunken gibt es seit 1995. Zum Faschingsauftakt am 11.11.1995 trat damals die erste Mädels-Minigarde auf, bestehend aus fünfzehn Drei- bis Zwölfjährigen, unter Anleitung und der schützenden Hand von drei Müttern. Danach ging es dann aufwärts. Heute haben die Wertachfunken als eine Abteilung des Turnvereins 1891 Türkheim 85 aktive Mitglieder. Ein stolzes Jubiläum nach einem Vierteljahrhundert.

Vor 25 Jahren wurden die Wertachfunken gegründet: Wertachfunken tanzen in die Jubiläumssaison

Den eigenen Faschingswagen in der jetzigen Form gibt es seit 2014. Er ist seitdem in der Gestaltung gleich geblieben, nur die jeweils drei Fenster auf den Seiten erhalten in jeder Saison ein neues Gesicht mit dem Motto der Showtänze. Viel Freizeit musste und muss dafür geopfert werden. Wenn Markus Schöffel an all die vielen Arbeitsstunden denkt, ist er sich sicher: „Das ist mein letzter Wagen!“

Für einen Faschingswagen gibt es, wen wundert´s, strenge Vorschriften. Er darf beim Zug nicht schneller als sechs Stundenkilometer bewegt werden. Das Schutzgitter auf dem begehbaren Dach darf auch nur dann ausgefahren werden. Der Aufbau des Wagens, eine Eisenkonstruktion mit Treppe innen und Verkleidung, ist selbst gebaut, mit einem Technikraum vorne, wo die Musik herkommt, wo sich aber auch die Garde-Mädels bei klammen Temperaturen mit heißem Tee aufwärmen können.

Entlang der seitlichen Geländer gibt es Rinnen für das, was die Kinder besonders lieben: wenn es von oben Bonbons regnet. Es geht aber auch umgekehrt, wenn Zuschauer Süßes in Richtung der Kinder werfen, die im Zug mitfahren oder mitlaufen.

Der Faschingswagen der Wertachfunken ist 2020 der einzige Wagen im Gaudiwürmchen-Zug am Faschingsdienstag durch Türkheim. Seinen Sommerschlaf hält er versteckt in einem Unterstand in Irsingen, zum jährlichen Herrichten ab November zieht er um in einen Stadl bei Türkheim.

Die Wertachfunken und ihre lange Tradition: Mit 66 Paaren, da fängt das (Narren-)Leben an

Ein zweiter Wagen, der von den Faschingsfreunden Türkheim Bahnhof, steht am Gaudiwürmchen-Tag auf dem Schlossplatz. Der dritte teilnehmende Faschingsverein, die Narrenzunft Sieben Schwaben Türkheim, darf in diesem Jahr den Zug anführen.

Wenn das Gaudiwürmchen am Faschingsdienstag an den vielen Zuschauern vorbei vom Schlosstor Richtung Kirche zieht, dann wendet und wieder zurück kriecht, sind vor allem die Kinder begeistert. Ein Wermutstropfen in diesem Jahr: die grüne Raupe mit dem markanten grünroten Riesen-Kopf, dem Herzi-Mund und den dicken Antennen, und mit den Beinchen von bis zu zehn Kindern, gibt es heuer nicht.

Dass sich der Raupen-Kopf nach zehn Jahren Einsatz in etwas ramponiertem Zustand befindet, ist nicht wirklich der Grund dafür. Nach Aussagen von Präsident Christian Brem und Vizepräsident Christoph Mayer sei es immer schwieriger geworden, die Kinder und ihre Aufsichtspersonen zum Mitmachen zu bewegen. Die Tradition, nach der das Gaudiwürmchen am Faschingsdienstag vor allem ein Fest für die Kleinen sein soll, geht aber weiter.

Beim Türkheimer Gaudiwürmchen kommen die Kinder auf ihre Kosten

Mitmachen werden wie jedes Jahr Kindergruppen aus Türkheim mit vielen tollen Ideen und Motiven. Einige Kindergruppen haben sich schon angemeldet. Bis es losgeht, werden noch andere dazukommen. Im Schlosshof findet im Anschluss an den Umzug ein buntes Faschingstreiben mit Bewirtung statt. Auf der Bühne wird getanzt, die Kostüme werden prämiert und, weil´s nun mal das Ende der närrischen Saison ist, muss auch der Rathausschlüssel an den Bürgermeister zurückgegeben werden.

Die Türkheimer Wertachfunken haben nicht nur einen tollen Faschingswagen, sondern sie stellen jedes Jahr auch drei Prinzenpaare, wie Christian Brem stolz erklärt. Für den Einzugsmarsch und den Showtanz der Garden wird das ganze Jahr über trainiert. Während der närrischen Saison sind die Tänzerinnen und Tänzer dann sehr gefordert. Beginnend mit dem Gumpigen Donnerstag geht es eh rund, da ist jeden Abend was los, und der Nachtschlaf kommt sicher zu kurz.

Dafür gibt es dann die Ferien, zumindest für die Schulkinder. Und für die Minis dann bald einen nächsten Auftritt: beim Herzogfest im Juni.

Am Faschingsdienstag, 25. Februar, um 9.30 Uhr startet der Faschingsumzug „Gaudiwürmchen“ in Türkheim in der Grabenstraße und zieht einmal entlang der Maximilian-Philipp-Straße und zurück. Auf dem Schlosshof vor dem Rathaus findet anschließend ein buntes Faschingstreiben mit Bewirtung statt. Das gestalten alle drei Türkheimer Faschingsgruppen gemeinsam. Die Freiwillige Feuerwehr Türkheim übernimmt die Sperrung und Sicherung der Straßen.

Viele Fotos vom Türkheimer Gaudiwürmchen 2091: