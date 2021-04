vor 35 Min.

Türkheimer Gemeinderat zeigt der „Grünen Hausnummer“ die Rote Karte

Mit einer „Grünen Hausnummer“ wollen Bund Naturschutz und die Grünen in Türkheim ökologisches Bauen unterstützen.

Plus Ein Grünen-Antrag scheiterte in nicht öffentlicher Sitzung an der Ratsmehrheit. Warum die Gemeinde Türkheim die Aktion dennoch ein wenig unterstützt.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Andernorts in Bayern gibt es das schon. Jetzt sollte die Aktion „Grüne Hausnummer“ auch geeigneten Neubauten oder Modernisierungen im Gemeindegebiet Türkheim/Irsingen zugutekommen. Einen entsprechenden Antrag stellte Markträtin Anna-Kristin Josten von den Grünen.

