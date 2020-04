Türkheimer Herzogfest 2020 fällt Corona zum Opfer

Plus Die Vorbereitungen waren schon in vollem Gang, als die Corona-Krise alles über den Haufen warf. Wie es jetzt weitergeht.

Das Herzogfest von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. Juni, war das Highlight im Veranstaltungskalender der Marktgemeinde – seit Monaten bereiten sich die Türkheimer auf „ihr“ Herzogfest vor, schließlich findet das Barockfest nur alle fünf Jahre statt.

Am kommenden Dienstag wollte das Orga-Team eine Entscheidung treffen

Wie so viele andere Großveranstaltungen fällt das Herzogfest der Corona-Krise und den daraus resultierenden und am Mittwoch verlängerten Ausgangsbeschränkungen zum Opfer – zumindest für dieses Jahr. Am kommenden Dienstag wollte sich das Organisationsteam zusammensetzen und eine Entscheidung treffen. Zum Orga-Team gehören Roswitha Siegert, Markus Schöffel, Peter Ostler, Franz Eimansberger, Annemarie Huber und Rainer Hofmann. Bei Bürgermeister Christian Kähler laufen die organisatorischen Fäden zusammen. Schon in den vergangenen Tagen war Kähler nicht sehr optimistisch: „Es zeichnet sich ab, dass wir das Herzogfest um ein Jahr auf 2021 verschieben“, so Kähler noch Anfang der Woche.

Mit dem bundesweiten Verbot für alle Großveranstaltungen bis zum 31. August war es dann auch um das diesjährige Herzogfest geschehen – sehr zum Bedauern der Organisatoren und aller Türkheimer, die sich schon so sehr auf das Barockfest gefreut hatten: „Es ist natürlich sehr schade, dass wir das bereits lang ersehnte und geplante Fest nun im Juni nicht durchführen und feiern können, aber wir werden dies gemeinsam und umso mehr im nächsten Jahr tun. Wichtiger ist doch unser aller Gesundheit“, so Kähler auf Anfrage der MZ.

Wann genau das Herzogfest 2021 stattfinden soll, wird schon bald entschieden: „Der genaue Termin für 2021 wird vermutlich nächste Woche festgelegt. Sobald dieser fixiert ist, werden die Vereine sofort per Email darüber informiert“, versichert der Bürgermeister. Finanziell werde die Verschiebung keine allzu großen Auswirkungen haben, auch wenn schon ein paar Werbemittel in Druck gegeben worden sind.

Dann bleibt also nur die Enttäuschung über die Absage – und die Vorfreude auf das Herzogfest 2021. Denn um das Andenken von Maximilian Philipp und seiner Ehefrau in Ehren zu halten, veranstalten die Türkheimer seit 2005 alle fünf Jahre ein großes, historisches Fest. „Ein Fest von den Bürgern für die Bürger, bei der sich auch die Schulen und Vereine einbringen“, freut sich Kähler.

Dem Herzog hat Türkheim viel zu verdanken

Was wäre Türkheim ohne die Herrschaft von Herzog Maximilian Philipp und seiner Gemahlin Mauritia Febronia? „Bis heute ein unbedeutendes Dorf ohne Marktrechte“, ist sich Bürgermeister Christian Kähler sicher. Die Gemeinde hat dem Herzogpaar, das in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts im Schloss residierte, viel zu verdanken: Die Verleihung der Marktrechte, der Umbau des Schlosses in den Jahren 1682 bis 1686 und die fromme Stiftung des Kapuzinerklosters. Der Herzog und seine Frau gründeten in Türkheim vier Bruderschaften, ließen die Benno- und die Loretokapelle bauen, stifteten das Kapuzinerkloster und gaben die Barockisierung der Pfarrkirche in Auftrag. Mauritia Febronia ließ ein Spital für Senioren errichten, holte die Englischen Fräulein nach Mindelheim und ließ anno 1685 das kleine Schloss bauen. Dank Herzog Philipp avancierte die Kommune damals zum politischen und kulturellen Mittelpunkt Mittelschwabens.

Viele Türkheimer erinnern sich noch gut an das Jahr 2015, als der Festgottesdienst und der spektakuläre Einzug des Herzogpaares zu den umjubelten Höhepunkten wurden. Und dann natürlich auch an das bunte Marktgetümmel im Schlosshof, wo Handwerker lautstark ihre Dienste anpriesen. Das wird in diesem Jahr nicht zu hören sein – dafür aber im nächsten Jahr umso lauter...