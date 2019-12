Türkheimer Musikschüler geben Hoffnung im Advent

Die Schülerinnen und Schüler des „Musikgartens“ Türkheim, unterstützt von der „Must have Sängervereinigung Mindelheim“, musizierten, sangen und rezitierten mit viel Gefühl. So konnte eine festlich-besinnliche Stimmung in der Kapuzinerkirche entstehen.

Bild: Sabine Schaa Schilbach