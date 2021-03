vor 59 Min.

Türkheimer Seniorenheim unter neuer Leitung: Patricia Bader löst Stefan Drexel ab

Die junge Frau aus Warmisried hat die Stelle Anfang März angetreten.

Das Kreis-Seniorenwohnheim St. Martin in Türkheim hat eine neue Leiterin: Patricia Bader ist die Nachfolgerin von Stefan Drexel, der ans Gesundheitsamt am Unterallgäuer Landratsamt wechselt.

Zuletzt war Bader in Memmingen tätig

Patricia Bader ist gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin und hat sich zur Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen weitergebildet. Zuletzt war sie als Pflegedienstleiterin in Memmingen tätig. Seit Anfang März ist die 27-Jährige aus Warmisried Leiterin des Türkheimer Heims. Stefan Drexel tritt Mitte März eine neue Stelle als organisatorischer Leiter des Gesundheitsamts an. Der 44-Jährige leitete das Türkheimer Seniorenwohnheim seit 2016.

Der Landkreis betreibt drei Seniorenheime: Neben der Einrichtung in Türkheim das Kreis-Seniorenwohnheim St. Andreas in Babenhausen und das Kreis-Seniorenwohnheim Am Anger in Bad Wörishofen.

