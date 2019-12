vor 19 Min.

Türkheimer Weihnachtsmarkt 2019 heute: Termine und Öffnungszeiten

Der Türkheimer Weihnachtsmarkt 2019 hat auch heute wieder geöffnet. Hier die Infos rund um Start, Öffnungszeiten und Termine in Türkheim im Unterallgäu.

Weihnachtsmarkt-Zeit landauf, landab. Neben den großen, uralten und zum Teil weltberühmten Events wie den Christkindlesmärkten in Nürnberg und Augsburg etablieren sich zunehmend kleinere Veranstaltungen, die zum Teil von Vereinen oder Privatleuten ins Leben gerufen worden sind. Diese Märkte bestechen dann weniger durch Größe als durch Individualität und ihren ganz besonderen Charme - so auch der Weihnachtsmarkt in Türkheim. Dieser hat heute wieder ab 16 Uhr geöffnet. Hier die Informationen zu Terminen, Start und Öffnungszeiten.

Start: Weihnachtsmarkt Türkheim 2019: Termin für den Markt im Unterallgäu

Der Weihnachtsmarkt in Türkheim startete am Samstag, 30. November 2019. Er begann an dem Tag um 16 Uhr und lief bis um 20 Uhr. Um 18 gab es am ersten Tag auch den Nikolauseinzug, hinter dem der Klausen- und Traditionsverein steht.

Türkheimer Weihnachtsmarkt 2019: Öffnungszeiten am 7.12.19

Insgesamt findet der Weihnachtsmarkt 2019 in Türkheim an vier Terminen statt - nämlich an zwei Wochenenden. Die Öffnungszeiten unterscheiden sich dabei leicht. Daher geben wir hier einen Überblick:

Samstag, 30. November 2019: 16 bis 20 Uhr

Sonntag, 01. Dezember 2019: 15 bis 20 Uhr

Samstag, 07. Dezember 2019: 16 bis 20 Uhr

Sonntag, 08. Dezember 2019: 15 bis 20 Uhr

Die vier Termine beim Weihnachtsmarkt in Türkheim reichen Ihnen nicht? Dann können Sie in der Region noch viele weitere Märkte besuchen. Manche sind klein und gemütlich, andere haben ein größeres Format wie zum Beispiel des Christkindlesmarkt in Augsburg. Einen Überblick über die Weihnachtsmärkte der Region inklusive einer Karte finden Sie hier: zur Weihnachtsmarkt-Übersicht. (sge)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

