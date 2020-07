11:45 Uhr

Türkheimer gehen mit gemischten Gefühlen ins neue Schuljahr

In einer öffentlichen Sitzung im Sieben-Schwaben-Saal der Mittelschule Türkheim wurde ein Überblick über das Jahr 2019 im Schulverband Mittelschule Türkheim gegeben. Auch die Erfahrungen während der Schließung der Schule und mit dem Homeschooling während der Covid-19-Pandemie kamen zur Sprache. Im Bild von links: Schulrektorin Barbara Engel, Konrektor Sascha Rauschenbach und Kämmerer Christian Schöffel von der Gemeindeverwaltung Türkheim.

Plus Im Schulverband geht es ums Geld - aber vor allem um die Frage, wie es nun weitergeht.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Mit Spannung erwartet wurde der Erfahrungsbericht der Mittelschule Türkheim, was die schulischen Veränderungen während der letzten Wochen in Corona-Zeiten betraf. Aber erst einmal mussten sich die Vertreter des Schulverbands Mittelschule Türkheim um Fragen der Geschäftsordnung, der Verbands- und Haushaltssatzung, um den Rechenschaftsbericht für 2019 und den Haushaltsplan für 2020 kümmern.

Beteiligt am Schulverband Mittelschule Türkheim sind die Gemeinden Amberg, Rammingen und Wiedergeltingen, der Markt Tussenhausen und die Schulsitzgemeinde Türkheim. Schulverbandsvorsitzender ist Türkheims Bürgermeister Christian Kähler.

Alle elf Klassen der sechs Schülerjahrgänge sind in Türkheim untergebracht: fünf „normale“ Klassen und sechs M-Klassen (7.-10. Klasse). Die Schülerzahl ist von 500 im Jahr 1980 gleichmäßig rückläufig, vor allem was die Türkheimer Schüler betrifft, und steht bei 180 im Jahr 2019 für den gesamten Schulverband Mittelschule Türkheim. Wohingegen die finanziellen Aufwendungen der Gemeinden seit 2010 stetig gestiegen sind.

„Jede Schule macht ihr eigenes Ding“, sagt Schulleiterin Barbara Engel

Wie es nach den Ferien weitergehe, sei ungewiss. Präsenzunterricht und/oder Distanzunterricht? „Jede Schule macht ihr eigenes Ding“, sagt Schulleiterin Barbara Engel. Viel würde von der Ausstattung der Schulen abhängen, ob man beispielsweise Tablets für die Kinder mieten könne.

Bei der Anschaffung von beispielsweise Tablets müsse auch an die nötige Wartung und Fachbetreuung gedacht werden. Allerdings seien Smartphone-Displays nicht das, womit die Kids gut arbeiten könnten. Sascha Rauschenbach merkte an, dass Lehrkräfte bei der digitalen Arbeit vor Ort in der Schule gerade mal eine wöchentliche Unterrichtsstunde gutgeschrieben bekämen. Das laufe auf viel ehrenamtliches Engagement hinaus.

Schüler und Eltern seien am Anfang mit dem digitalen Lernen überfordert gewesen

Konrektor Sascha Rauschenbach hatte als Schulmanager fürs Digitale die schwierige Aufgabe übernommen, den digitalen Unterricht für Zuhause auf die Beine zu stellen. Er erläuterte Einzelheiten seiner Programme für die drei Bereiche Terminverwaltung, Kommunikation und Lernen. Die Übertragung der Daten sei verschlüsselt und laufe über einen Server vor Ort. Die Erfahrung habe gezeigt, dass viele Schüler und Eltern, vor allem am Anfang, vom neuen digitalen Lernen überfordert gewesen seien. „Im Großen und Ganzen hat es aber geklappt“, so das Fazit von Barbara Engel. „Auch wenn wir manche Kinder komplett verloren haben“. Aber so etwas käme auch beim analogen Unterricht vor.

Das Rechnungsjahr 2019 schließt mit Einnahmen und Ausgaben für den Verwaltungshaushalt von 612.670 Euro und für den Vermögenshaushalt von 788.224 Euro ab. Ein „gutes Jahresergebnis“, so die Kämmerer Hiemer und Schöffel von der Verwaltung.

Die Fotovoltaik erwirtschafte Gewinne, es seien im Rechnungsjahr keine Schulden gemacht worden und man habe keine Darlehen aufnehmen müssen. Für 2020 sind Einnahmen und Ausgaben von insgesamt 892.285 Euro geplant. Die Zustimmung zum Rechenschaftsbericht 2019 und zur neuen Haushaltssatzung und zum Haushaltsjahr 2020 erfolgte jeweils ohne Gegenstimmen.

Die Einweihung der neuen Lehrküche in Türkheim wird verschoben

Ein großer Brocken im Haushaltsjahr 2019 war die Einrichtung einer neuen Lehrküche gewesen. Schulleiterin Barbara Engel bedankte sich dafür, die Einweihung müsse aber auf später verschoben werden. Besonders erfreulich: trotz der schwierigen Situation für die Schüler in Corona-Zeiten hätten alle 32 Jugendlichen durch intensive Prüfungsvorbereitung ihre Schulabschlüsse geschafft.

Die Notfallbetreuung sei „ganz wenig“ gewesen.

Der Reinigungsaufwand für die Schul- und Klassenräume sei wegen der Hygienevorschriften gestiegen und hätte mehr Personal erfordert. Auch eine zusätzliche Kraft für die Ganztagesbetreuung werde im neuen Schuljahr benötigt. Fünf Schüler müssten aufgrund der vorgegebenen Klassenstärken ab Herbst in Ettringen unterrichtet werden.

