vor 8 Min.

Türkheims Finanzlage ist „sattelfest“

Trotz Corona sprudeln die Steuereinnahmen

Von Alf Geiger

Angesichts des beginnenden zweiten Lockdowns genierte sich Kämmerer Claus-Dieter Hiemer fast ein wenig, in der jüngsten Gemeinderatssitzung fast nur positive Nachrichten zur Türkheimer Finanzlage präsentieren zu können.

Doch anders als in anderen Kommunen sprudeln die Steuereinnahmen, dass es nicht nur dem Kämmerer eine Freude ist: Ein Plus bei der Gewerbesteuer, ein überraschend kleines Minus bei der Einkommenssteuer, und sparsame Haushaltsführung sorgen dafür, dass der Gemeindehaushalt 2020 „sattelfest“ sein wird, so Hiemer: „Uns geht es angesichts der Umstände gut“, beschrieb er die Finanzlage Türkheims.

Dass dies angesichts der Corona-Pandemie und den millionenschweren Projekten der Gemeinde wie Kindergärten- und Grundschulerweiterung oder Waaghaus-Sanierung wohl nicht allzu lange so bleiben werde, sei aber heute schon absehbar, so Hiemer.

Einstimmig verabschiedete der Gemeinderat auch die Jahresrechnung für das Jahr 2019, laut Hiemer ebenfalls „ein sehr gutes Jahr“.

