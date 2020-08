vor 34 Min.

Türkheims Frühaufsteher in Sachen Gesundheit

Plus MZ-Serie: Um drei Uhr morgens beginnt für Physiotherapeut Alois Trommer der Alltag – die Maske gehörte schon immer dazu.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Um diese frühe Stunde gehen normalerweise nur Bäcker oder Schichtarbeiter ans Werk. Doch in der physiotherapeutischen Praxis der Eheleute Trommer in Türkheim ist ebenfalls schon ab drei Uhr morgens Betrieb. Die Trommers haben die Praxis in Türkheim im Jahr 2003 übernommen. Zusammen mit einer weiteren Mitarbeiterin decken sie seitdem die klassischen Behandlungsbereiche ab, wie Krankengymnastik, manuelle Therapie, Massage und medizinische Fußpflege. Die außergewöhnlichen Öffnungszeiten sind keine Erfindung, die dem Coronavirus geschuldet ist, sondern waren das Geschäftsmodell von Anfang an. Ebenfalls von Beginn an mit dabei: die Maske. Das hat einen Grund.

In der Fußpflege gehörte sie bei Trommer schon immer zum Berufsalltag. Das diene vor allem dem Selbstschutz, da auch ohne eine Diagnose immer mit einer Erkrankung wie dem Nagelpilz zu rechnen sei. Trotz moderner Techniken mit Filtern und Absaugen am Fuß „staubt´s da“, sagt Alois Trommer und erklärt anschaulich die Reichweite von Aerosolen. Das könne zu einer Lungenerkrankung führen. Jetzt kam noch Corona hinzu. Eine Vollschutzbrille sei aber wegen des Beschlagens direkt vor den Augen für die Tätigkeit am Fuß kaum möglich. Das Arbeiten mit Mund-Nasen-Schutz dagegen sei für ihn Gewohnheit. Nur müsse auch er immer mal wieder vor die Tür gehen, um für einige Sekunden frei durch- und tief einatmen zu können.

Alois Trommer ist froh, wenn er während der Arbeit in seiner Praxis in Türkheim mal kurz frei durchatmen kann. Bild: Sabine Schaa-Schilbach

Einrichtungen wie Praxen müssen sich seit dem Frühjahr besonders intensiv mit dem Thema Sicherheitsmaßnahmen wegen Corona beschäftigen.

Corona brachte auch Alois Trommer in Türkheim einen Einbruch im Geschäftsverlauf

Auch für Alois Trommer und sein Team gab es anfangs einen Einbruch im Geschäft. Der sei aber klein gewesen: einige Patienten aus Risikogruppen hätten ihre Termine abgesagt. Seine physiotherapeutische Praxis war und ist „systemrelevant“. Wegen der Schließung von Reha-Einrichtungen zu Beginn der Pandemie hätten so die Patienten nach einer Behandlung oder einer Operation in seiner Praxis die Chance gehabt, den medizinischen Erfolg nicht durch erzwungene Untätigkeit zu gefährden.

Wenn gewünscht, trügen auch bei der Krankengymnastik beide Parteien den Mundschutz. Bei Massagen, wenn der Kunde auf dem Bauch liegt, sei für ihn eine Maske aber eher kontraproduktiv.

Privat ist der Mann aus Tussenhausen sportlich unterwegs, unter anderem als Kraftsportler

Alois Trommer ist in Tussenhausen aufgewachsen und wohnt mit seiner Frau jetzt nicht weit entfernt in Zaisertshofen. Auch privat mag er es als Kraftsportler sportlich. Man sieht es ihm an. Nordic Walking, früher mit Hund, jetzt alleine, gehört ebenfalls zu seinen Hobbies. Wie er das schaffe, jeden Tag so früh…? Er sei sowieso Frühaufsteher, antwortet Alois Trommer. Fernsehgucken bis Mitternacht sei da aber nicht drin, seine Nachtruhe beginne um 21 Uhr.

Pünktlich um kurz vor vier Uhr steht an diesem Morgen der erste Kunde in der Dunkelheit in der Praxistür, mit Mundschutz, wie beim Eintritt vorgeschrieben.

Wer einen Laden, Supermarkt oder eine Arztpraxis betritt, muss seit März wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus Mund- und Nasenschutz tragen. Die meisten Menschen haben sich daran gewöhnt, auch wenn das lästig sein mag. Es gibt Personengruppen, die schon immer eine Maske aufsetzen mussten. Wir haben ein paar von ihnen besucht und hinter die Maske geschaut. Heute: Alois Trommer aus Türkheim. Hier sind die bereits erschienenen Folgen:

