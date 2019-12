vor 19 Min.

Turbulenzen bei Grob Aircraft scheinen überstanden

Plus Nach der Entlassung von 100 Mitarbeitern will Grob Aircraft wieder neu durchstarten. Zwei Aufträge und mehr machen dem Flugzeugbauer aus Mattsies Hoffnung.

Flugwettervorhersagen sind ebenso schwankend wie wirtschaftliche Entwicklungen in internationalen Märkten – so formuliert es Angelo Calchera, der Marketingleiter und Sprecher von Grob Aircraft in seinem Jahresrückblick. Der Flugzeughersteller aus Mattsies hat turbulente Zeiten hinter sich: Die politischen Rahmenbedingungen in vielen Ländern Afrikas und Südamerikas änderten sich von Grund auf – und damit verbunden auch die strategischen Investitionen, mit denen das Unterallgäuer Unternehmen fest gerechnet hatte.

