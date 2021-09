Tussenhausen

10:05 Uhr

Spielerisch durch die Sommerschule in Tussenhausen

Melanie Cruse ist Grundschullehrerin in Tussenhausen. In den Sommerferien hat sie mit einer Kollegin eine Sommerschule angeboten.

Plus Viele Unterallgäuer Kinder haben trotz Sommerferien zwei Wochen Unterricht gehabt. So lief die Sommerschule in Tussenhausen.

Von Dominik Schätzle

Schule in den Sommerferien, muss das sein? Das haben sich viele Menschen gefragt, als die Entscheidung bekannt wurde, dass aufgrund der Einbußen durch Corona manche Schulen eine Sommerschule anbieten, um mit Schülerinnen und Schülern Stoff nachzuholen. Melanie Cruse ist Grundschullehrerin in Tussenhausen und hat dort die Sommerschule mitgeplant und durchgeführt. Sie findet, dass das Programm ein Erfolg war.

