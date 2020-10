12:43 Uhr

Tut Bad Wörishofen genug für Radler?

Plus Der Fahrradklimatest steht an. Bürger und Gäste können Urteile abgeben

Wie fahrradfreundlich ist Bad Wörishofen? Das soll beim ADFC-Fahrradklimatest 2020 ermittelt werden – wenn es nach den Grünen Bad Wörishofen geht. Denn für Bad Wörishofen gibt es nur ein aussagekräftiges Ergebnis, wenn genügend Bürger und Gäste mitmachen. Den Test gibt es alle zwei Jahre. Grünen-Sprecherin Doris Hofer hofft, dass viele Wörishofer ihr Votum abgeben.

Vor zwei Jahren bewerteten bereits über 100 Radfahrer das Angebot in Bad Wörishofen

„Vor zwei Jahren haben erstmals über 100 Radfahrerinnen und Radfahrer das Fahrradklima in Bad Wörishofen benotet – mit der Durchschnittsnote 3,1“, erinnert Hofer. „Wir wollen uns dafür einsetzen, dass Radfahren in Bad Wörishofen sicherer und entspannter wird“, kündigt sie an. In Bad Wörishofen gibt es seit geraumer Zeit Fahrradstraßen.

27 Fragen sind zu beantworten, bis spätestens 30. November, im Internet unter fahrradklima-test.adfc.de. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2021 vorliegen. (mz)

