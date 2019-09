vor 44 Min.

„Tut es!“

Haben es Frauen in der Kommunalpolitik wirklich schwerer als ihre männlichen Kollegen? Im Türkheimer Gemeinderat sitzen gleich acht Frauen. Ihre Erfahrungen, Herausforderungen und Schwierigkeiten

Von Alf Geiger

Frauen in der (Kommunal-)Politik – zweifellos ein interessantes und wichtiges Thema, gerade jetzt vor den bevorstehenden Kommunalwahlen. Der Gemeinderat Türkheim ist mit gleich acht Frauen am Ratstisch eine absolute Ausnahme und damit wohl auch ein Vorbild für andere Gemeinden. Wir fragten alle acht Türkheimer Gemeinderätinnen, wie es denn so ist als Frau in der Kommunalpolitik. Sieben von ihnen haben sich gemeldet und ihre Erfahrungen geschildert, Michaela Vaitl-Scherer wollte sich nicht äußern.

Wie sind Sie zur Kommunalpolitik gekommen?

Irmgard Schäffler hat mich 2002 gefragt, ob ich für die SPD im Marktgemeinderat kandidieren will.

Da mein Papa (Anm. d. Red: Walter Fritsch, 2. Bürgermeister) schon über 25 Jahre in der Kommunalpolitik aktiv und auch schon einige Zeit jetzt zweiter Bürgermeister ist, bin ich schon sehr jung einbezogen worden und somit dazu gekommen. Gleich mit 18 Jahren war ich das erste Mal auf der Liste. Bei der zweiten Wahl hat es dann geklappt.

Ich war schon am Gymnasium in der Schülermitverwaltung eingebunden. Später kamen die Mitgliedschaften und die Mitarbeit in verschiedenen Bürgerinitiativen (z.B. Gesundes Wertachtal) und Vereinen hinzu. Beim Bund Naturschutz bin ich seit 10 Jahren 1. Vorsitzende der OG Türkheim. Geprägt hat mich außerdem die Friedens- und Frauenbewegung der 80er Jahre. In dieser Zeit wurde ich auch Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen. Alle diese Organisationen zielen darauf ab, die Gesellschaft ökologisch und sozial mitzugestalten.

Durch mein Engagement für die Einführung der Ferienbetreuung für Grundschulkinder in Türkheim sind die Freien Wähler auf mich aufmerksam geworden.

Ich bin mit Politik „aufgewachsen“. Mein Vater war sehr aktiv bei der SPD, mein Onkel viele Jahre Orts- und Fraktionsvorsitzender der Türkheimer CSU.

Anlass für meine aktive Beteiligung an der Kommunalpolitik war, dass ich einen Antrag eingereicht hatte, der von den Beteiligten und allen Gemeinderäten befürwortet wurde, aber offensichtlich im Papierkorb verschwand.

ich wurde vom ehemaligen Bürgermeister angesprochen, ob ich nicht Interesse hätte; ich habe mich zwar bis dato für die kommunalen Ereignisse interessiert, aber keine Ambitionen aktiv tätig zu werden.

Was reizt Sie besonders an Ihrer Tätigkeit im Gemeinderat?

Als Zugereiste lebe ich seit 21 Jahren in Türkheim. Der Markt ist ein sehr familienfreundlicher Wohnort mit einer hohen Lebensqualität, schöner Natur und guter Versorgung. Im Marktgemeinderat kann ich meine Kenntnisse im Bauen und als Mutter einbringen. Um auch in Zukunft in Türkheim gut zu leben, können wir meiner Meinung nach neue Bau- und Wohnformen, neue Arbeitsmöglichkeiten und eine gute Unterstützung für Familien in Türkheim brauchen.

Mich reizt besonders das Informative und das Mitbestimmen können. Man bekommt über den Gemeinderat so viel vom Markt Türkheim und der Umgebung mit, somit ist man mehr im Geschehen.

Die Vielfalt der Themen und die Möglichkeit Einfluss auf Entscheidungen in der Gemeinde zu haben - eben Dinge anzustoßen (in der Debatte oder über Anträge), mitzugestalten und manchmal auch einzufordern, wenn es nötig ist. Außerdem ist es wahnsinnig interessant zu erfahren, wie eine Gemeindeverwaltung funktioniert, wie komplex alles ist, d.h. wie die einzelnen Sachgebiete ineinandergreifen und wie vielseitig die Arbeitsbereiche sind. Dazu erhalten wir viel Informationen.

Mich immer wieder in neue Themen einzuarbeiten.

Gerade Kommunalpolitik betrifft die Menschen in ganz lebenspraktischen Fragen und im unmittelbaren Lebensumfeld. Ich denke da an Kinderbetreuung, Schulen, Seniorenarbeit, Nahverkehr und vieles mehr. Es gilt, sich in Sachthemen immer gut einzuarbeiten.

Als Mitglieder der politischen Gremien Gemeinderat oder Kreistag hat man Chancen das Leben in der Gemeinde oder im Landkreis mitzugestalten. Man kann in die Gremien eigene Ideen einbringen und Projekte unterstützen, die den Wohnort, die Heimat lebens- und liebenswerter machen. Aktuell kann die Lösung von Türkheimer Problemen, wie z.B. die überfällige Sanierung des beliebten Freibads oder die Linderung des Mangels an bezahlbarem Wohnraum beschleunigt werden.

Sie erhalten Einblicke in die Kommunalverwaltung und können die Geschicke der Gemeinde mitgestalten.

Haben Sie den Eindruck, dass Frauen in der (Kommunal-)Politik es schwerer haben als Männer?

Die Frauen im Türkheimer Marktgemeinderat werden gehört, sie können Themen, die ihnen wichtig sind, ansprechen, dafür eintreten und mitentscheiden. Seit acht Frauen am Ratstisch sitzen, sprechen alle viel mehr über die Aufgaben, die zu lösen sind. Persönliche Attacken sind in den Hintergrund getreten.

Nein, ich denke bei uns „auf dem Land“ wird da kein großer Unterschied gemacht bzw. haben´s die Frauen nicht schwerer als die Männer. Außerdem sind wir in Türkheim ja super aufgestellt was die Frauenquote betrifft.

Ich denke in der Kommunalpolitik haben Frauen einen gleichwertigen Status. Sie müssen sich nur trauen und selbstbewusst sein. Frauen nehmen ihr Amt in der Regel sehr ernst, arbeiten sich sachkundig ein und argumentieren objektiv. Wenn es nötig ist, werden sie bei bestimmten Themen auch mal hartnäckig und emotional, ohne andere dabei anzugreifen. Ich denke, Frauen haben ein sehr großes Einfühlungsvermögen und Gespür für menschliche Situationen und betrachten Sachverhalte aus verschiedenen Positionen.

Ich persönlich habe diese Erfahrung so nicht gemacht, wobei ich nur für die kommunalpolitische Ebene in Türkheim sprechen kann. Türkheim wird schon lange von Frauen mitgeprägt, ich mag hier nur beispielsweise Grete Axmann und Heidi Zacher aufzählen. Einige der jetzigen Rätinnen machen schon seit langer Zeit sehr gute Arbeit im Gemeinderat.

Es ist eine wichtige Aufgabe der politischen Parteien (oder Gruppierungen) Frauen anzusprechen, zu fördern und für die Kommunalpolitik zu gewinnen. Die SPD hat seit vielen Jahren die Quote. Als langjährige SPD-Ortsvorsitzende war ich immer bemüht, möglichst viele Frauen zu ermuntern, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren. Mit einem 60-prozentigen Frauenanteil in der SPD-Gemeinderats-Fraktion in Türkheim ist mir dies wohl ein Stück weit gelungen.

Ob Frauen in der Politik benachteiligt sind, hängt jeweils von der jeweiligen Situation ab. Ich bin Gemeinderätin und Fraktionsvorsitzende der CSU-Kreistagsfraktion mit 25 Mitgliedern, davon (mit mir) nur sechs Frauen. Dass die Politik „männerlastig“ ist, beginnt schon bei der Listenaufstellung in den Gemeinden und im Landkreis. Die Listen sollen ausgewogen sein im Hinblick auf die Geschlechter, die Berufe, das Alter und den Proporz. Der Anteil der Frauen auf den Listen war in den vergangenen Jahren viel zu gering. Frauen sollten die Kommunalpolitik nicht den Männern überlassen, weil sie aus meiner Sicht stärker davon betroffen sind als die Männer, z.B. wenn es um die Anzahl der Plätze in Kindertagesstätten, die Erweiterung und Sanierung der Schulen und die Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche geht. Entsprechend dem teilweise noch vorherrschenden Rollenverhalten besteht die Gefahr, dass die Argumentation durch die männliche Sichtweise geprägt ist.

Frauen haben es meines Erachtens mit Sicherheit nicht schwerer als Männer; ich habe diesbezüglich keine negativen Erfahrungen gemacht - eher positiv, dass man sich engagiert und Zeit und Arbeit investiert.

Welchen Rat würden Sie anderen Frauen geben, die ggf. ebenfalls in der Kommunalpolitik aktiv sein wollen?

Bitte versuchen Sie es! Zeigen Sie Sich als Person, so wie Sie sind. Wir Frauen sind sehr verschieden, jede hat ein anderes Leben. Für Türkheim ist es gut, wenn das Können und die Meinung vieler unterschiedliche Frauen gehört werden. Seit 100 Jahren dürfen Frauen wählen und gewählt werden. Diese Selbstverständlichkeit hat die erste Rednerin 1919, die SPD-Abgeordnete Marie Juchacz, angesprochen. So selbstverständlich soll es auch heute sein, dass Frauen kandidieren und gewählt werden.

Traut euch, neue Erfahrungen lohnen sich.

Besuchen Sie Gemeinderatssitzungen und nehmen Sie an den öffentlichen Fraktionssitzungen der Grünen teil. Denn zu uns kann jeder kommen und mitdiskutieren, der sich für eine Angelegenheit der öffentlichen Sitzungen interessiert.

Kommunalpolitik ist kein Hexenwerk und erfordert keine höhere Bildung. Gesunder Menschenverstand und Interesse für die Themen und Angelegenheiten reichen oftmals aus. Daneben gibt es ja noch die Kolleginnen, die Verwaltung und der Bürgermeister, bei denen man sich immer Rat holen kann. Liebe Frauen, seid mutig, wir brauchen euch im Gemeinderat.

Tut es!

Frauen sollten sich über die vorhandenen politischen Gruppierungen und ihr Programm informieren und aktiv auf diese zugehen, sie ansprechen. Die Entscheidung für eine Gruppierung darf nicht von momentanen Sympathien geprägt sein, sondern muss reiflich überlegt sein.

Ich würde anderen Frauen raten, mutig zu sein und sich etwas zuzutrauen – es ist nicht die Politik, die im Vordergrund steht und um die es geht, sondern die Zukunft der Gemeinde, und hierzu können Frauen sehr viel beitragen

Haben Sie ein besonderes Erlebnis, das Sie mit ihrer kommunalpolitischen Tätigkeit verbinden?

Im ersten Jahr war es sehr aufregend – ich sitze als Nachrückerin seit 2012 im Marktrat – den alten, langjährigen Kollegen gegenüber zu sitzen und zu widersprechen, wenn wir anderer Meinung waren. Die abfälligen Bemerkungen und Gesten gegenüber einer jüngeren Frau sind mir noch heute im Ohr. Ich habe es als sehr positiv erlebt, dass ich mich nicht habe einschüchtern lassen und die Möglichkeit habe, als Frau meine Sicht auf Sachverhalte ansprechen zu können.

„Per Losentscheid in den Gemeinderat“ das war gleich zum Einstieg eine Besonderheit. Das gab es glaube ich noch nie.

Man freut sich natürlich immer, wenn man bei Abstimmungen auf der Seite der Mehrheit ist. Erfreulich für mich ist, dass z.B. das Projekt „Waaghaus“ nun endlich nach jahrelangen Debatten umgesetzt wird.

Auch verschiedene Angelegenheiten des Natur- und Umweltschutz kommen in Türkheim gut voran, was mir als Umweltreferentin natürlich besonders am Herzen liegt. Was ich mir mehr wünsche, ist, dass die Bürger mehr Reaktionen und Rückmeldungen geben, was unsere Arbeit und Entscheidungen anbelangt. Zum Beispiel in Form von Leserbriefen. Natürlich würde ich mich freuen, wenn mich noch mehr Leute persönlich ansprechen würden, insbesondere Frauen. Denn man hat schon manchmal das Gefühl, das es die Menschen gar nicht wirklich interessiert, was da im Rathaus passiert, solange sie nicht persönlich betroffen sind.

Viele Positive. Das nächste Herzogfest steht vor der Türe und wird bestimmt wieder ein besonderes Erlebnis.

Ursprünglich wollten 18 von 20 Gemeinderatsmitgliedern das Waaghaus verkaufen, jetzt entsteht daraus bald eine soziale Mitte für die Gemeinde. Ich freue mich darüber, immer wieder von Besuchern zu hören „Türkheim hat sich gemacht.“ und bin zufrieden, gemeinsam mit anderen meinen Beitrag dazu geleistet zu haben.

Ich habe kein besonderes Erlebnis; positiv finde ich das kollegiale Miteinander aller Marktgemeinderäte; intensive und heftige Diskussionen ohne persönliche Angriffe trotz teilweiser sehr unterschiedlicher Ansichten – vielleicht ist das auch den Frauen zu verdanken.

