vor 48 Min.

Tyler Spurgeon ist neuer Kapitän des ESV Kaufbeuren

Plus Das Kaufbeurer Eishockey-Team hat seinen Anführer gewählt. Trotz Corona soll die DEL2 wie geplant starten. Das sagen die Verantwortlichen über die aktuelle Lage.

Von Manuel Weis

Es waren gleich mehrere wichtige Entscheidungen, die beim Eishockey-Zweitligisten ESV Kaufbeuren am späten Mittwochabend fielen. Nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel den Teil-Lockdown für Deutschland verkündet hatte, der zwar den Amateursport im November lahmlegt, nicht aber den Profisport, bekräftigte die DEL2, in der auch der ESVK antritt, dass sie am geplanten Saisonstart am 6. November festhalten will. Ligachef Rene Rudorisch teilte mit: „Wir sind in erster Linie froh, dass der Spielbetrieb im Profisport erhalten werden kann.“

Zahlreiche Spieler verdienen mit Eishockey ihren Lebensunterhalt

Dass man starte, sei vor allem wegen der Abhängigkeit von Zuschauereinnahmen keine Selbstverständlichkeit. „Dennoch sehen wir den Start als wichtig an, im Sinne der Sportart, aber vor allem auch für unsere zahlreichen Spieler und deren Familien.“ Sie würden mit dem Eishockey schließlich ihren Lebensunterhalt verdienen. ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl verdeutlichte gestern nochmals, dass es ohne zügige Bearbeitung der inzwischen gestellten Anträge auf staatliche Hilfen nicht funktioniere. Klar ist, dass mindestens die kommenden fünf Heimspiele der Joker, also auch die Freitagspartie gegen die Heilbronner Falken (19.30 Uhr) ohne Publikum stattfinden.

Fans können weiter über den Sprade.tv-Internetstream dabei sein. „Als Spieler will man immer vor großer Kulisse spielen. Wirtschaftlich gesehen muss man aber sagen: Auch mit 500 Zuschauern pro Spiel im Stadion wäre es ohne Zuschuss nicht gegangen“, erklärt Kreitl. Wichtig sei, dass die entsprechenden Fördermittel dann auch auf das Jahr 2021 ausgedehnt werden, erklärte der Manager. Wie die Zukunft des Eishockeys aussehen kann, sei ohnehin nebulös. „Man sieht ja auch an der Fußball-Bundesliga, dass das Interesse zurückgeht. Ist ja logisch: Wenn ich als Fan vom Sport ferngehalten werde, ist es fraglich, ob ich zurückkomme, wenn ich wieder darf. Das wird eine der Fragen für die Saison 21/22 sein.“

Die Jahresversammlung des ESV Kaufbeuren ist auf Frühjahr 2021 verschoben

Zunächst aber stehen 52 Hauptrundenspiele der Saison 2020/21 an – und für diese hat das Team des ESVK am Mittwochabend seinen Kapitän bestimmt. Die Wahl fiel dabei auf Neuzugang Tyler Spurgeon, der das „C“ auf der Brust auch zuletzt schon bei den Innsbrucker Haien in der höchsten österreichischen Spielklasse trug. Spurgeon wird somit Nachfolger von Julian Eichinger. Als Spurgeons Assistenten wurden Alex Thiel und Daniel Oppolzer bestimmt. Mit dem Auswärtsspiel am Sonntag in Ravensburg (18.30 Uhr) endet dann der Get-Ready-Cup. Für den ESVK sei das Testspiel-Turnier ein Erfolg gewesen. Kreitl: „Wir haben gegen sehr gute Gegner gespielt und das Potenzial unserer Mannschaft deutlich gesehen.“ Auf das Frühjahr 2021 ist die Jahreshauptversammlung des Stammvereins verschoben worden. Dies sei mit dem Verband abgeklärt, heißt es in einer Mitteilung des ESVK.

Lesen Sie auch:

Themen folgen