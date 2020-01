vor 19 Min.

Udo Jürgens lebt bei Konzert in Bad Wörishofen auf

Im Kursaal in Bad Wörishofen lässt der Auftritt von Hubby Scherhag die Musik und das Leben von Udo Jürgens Revue passieren.

Von Maria Schmid

Udo lebt! Jedenfalls in seinen Liedern, den von Hubby Scherhag dargestellten Gesten und der nachempfundenen charismatischen Ausstrahlung. Davon konnten sich die Besucher der Show „Einfach Udo“ selbst überzeugen.

Denn das, was die Musiker der großartigen Live-Band „SahneMixx“ mit dem Sänger Hubby Scherhag im Kursaal von Bad Wörishofen auf die Bühne brachten, war zwar sehr laut, aber so grandios, dass es die Gäste teilweise von den Stühlen riss und zu Begeisterungsstürmen verleitete.

Bei der Tour "Mitten im Leben" wurde Udo Jürgens aus dem Leben gerissen

Udo Jürgens (1934 - 2014), wurde am 14. Dezember 2014, also fast genau auf den Tag der Show, während seiner Tournee „Mitten im Leben“ vom Tod überrascht. Er hatte vor fünf Jahren mit 26 Konzerten innerhalb von 44 Tagen circa 170.000 Besuchern Freude gemacht, sie an seinen kleinen und großen Erfolgen teilhaben lassen.

Udo Jürgens habe „SahneMixx“, so die Aussage der Band, „höchstpersönlich anerkannt“ und dies bei verschiedenen Treffen, auch in Form von Briefen und Gratulationen zum Ausdruck gebracht. Im Kursaal konnten die Gäste einfach hin und wieder die Augen schließen. Dabei stellten sie fest, dass es die Stimme von Hubby Scherhag war, die ihnen die große Ähnlichkeit mit Udo Jürgens Stimme bewusst machte.

Aber es waren auch das Bühnenbild mit großen Porträts von Udo Jürgens, der weiße Flügel, der weiße Klavierhocker und selbst das rote Futter seines Jacketts fehlte nicht. Dass er, wie von Udo gewöhnt, sich den Schweiß mit einem weißen Handtuch aus dem Gesicht wischte, ja, auch das „Bademantel-Finale“ fehlte nicht.

Und das alles „mit Sahne“, die es natürlich im „Tante-Emma-Laden“ zu kaufen gab, serviert mit „Griechischer Wein“. Das alles war „hautnah“ zu erleben. Ja, auch Hubby Scherhag kann von sich behaupten: „Ich weiß was ich will!“, denn „Wir leben doch jetzt oder nie!“ Er stellte fest: „Der Mann ist das Problem, denn er ist der Fehler im System.“

Ein Text, der immer noch oder immer wieder passt? Da heißt es unter anderem: „Wer pocht auf seine Ehre und wer linkt zugleich den Staat? Wer geht in Freudenhäuser und erfand das Zölibat? Wer spielt mit Handgranaten und wer steckt den Urwald an? Wer hält sein Auto sauber und verdreckt den Ozean? Es ist der Mann.“ Und doch - was wäre die Welt ohne ihn, den Mann?

Hubby Scherhag singt fast wie Udo Jürgens und sieht ihm auf der Bühne in Bad Wörishofen auch sehr ähnlich

Es gäbe dann auch keinen Udo Jürgens und keinen Hubby Scherhag, der wahrlich ein „Lied davon singen“ konnte. Schließlich hatte er „alles im Griff auf dem sinkenden Schiff“. Er besang „Anuschka“ ebenso wie von der Nacht mit der „Senorita“ und schwärmte „Siebzehn Jahr, blondes Haar“. Er forderte auf: „Zeig mir den Platz an der Sonne“ und behauptete: „Der Teufel hat den Schnaps gemacht“.

Hubby Scherhag verstand es, die Menschen im Saal zum Mitsingen, zum Mitklatschen zu animieren und meinte, sie alle seien die besten „Fischer-Chöre“.

Es sind die Texte von Liebe, Leid und die sozialkritischen Themen, die Udo Jürgens immer wieder „anecken“ ließen und noch immer lassen. Ja, und da ist die Erinnerung an seine Tochter Jenny, mit der er damals sang: „Ich wünsch’ dir Liebe ohne Leiden und eine Hand, die deine hält“.

Hier im Kursaal auf der Bühne war es Nina, die dieses Lied gemeinsam mit Hubby Scherhag sang, alles von der Band „SahneMixx“ mit Musical Direktor Achim Brochhausen und mit Sängerin Andrea Neideck im richtigen Klangmodus begleitet. Da konnten alle gemeinsam nur noch spielen und singen, an das Publikum gewandt: „Merci Cherie“.

