21 Min.

Udo: Über 200 Bürger wollen graben

In dieser Lehmgrube in der Hammerschmiede liegt der Fundort von Udo, dem aufrecht gehenden Affenmensch.

Plus In Schlingens Nachbarschaft gibt es eine große Aktion. Auch hier geht es um den aufrecht gehenden Menschenaffen.

Von Elisa Hanusch

Wie es mit den Funden rund um Menschenaffe Udo weitergeht, ist nicht nur in Pforzen ein großes Thema, sondern auch in der Nachbarschaft. Der Fundort liegt bekanntlich unweit von Schlingen. Der mit der Grabung befasste Arbeitskreis Hammerschmiede, vertreten durch Günter Wolf, Rudolf Stiening und Klaus Schönberger, stellte sich nun in Rieden vor.

