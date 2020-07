vor 55 Min.

Übernimmt der Staat die Kita-Gebühren?

Türkheim muss formal auf rund 16.000 Euro verzichten, um dieses Geld dann wieder vom Freistaat zurückbekommen zu können. Die Corona-Krise wirkt sich auf die Investitionen der Marktgemeinde Türkheim aus

Von Alf Geiger

Über einen Gebührenverzicht für die Zeit der Notbetreuung in der Corona-Krise in den Kindertageseinrichtungen der Marktgemeinde entscheidet der Türkheimer Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag, 9. Juli, um 19 Uhr im Sieben-Schwaben-Saal (Oberjägerstraße 7).

Wie Bürgermeister Christian Kähler auf eine entsprechende Anfrage der Mindelheimer Zeitung mitteilte, waren die Kindertagessätten in Türkheim ab dem 16. März bis zum 24. Mai geschlossen. Danach wurde die Notbetreuung schrittweise zum 25. Mai und dem 15. Juni ausgeweitet. Gute Nachricht für die Gemeindekasse: Wenn die Einrichtung an keinem Tag besucht wurde und durch den Träger (Gemeinde) kein Beitrag erhoben wird, werden die Gebühren durch den Freistaat Bayern für die Monate April-Juni erstattet. Für Krippenkinder bezahlt der Freistaat dann 300 Euro, für Kindergartenkinder 50 Euro und für Schulkinder 100 Euro pro Monat.

Kähler schränkt aber ein: „Wir bekommen die Leistungen vom Freistaat, aber nur für Kinder, die keinen Tag in Notbetreuung waren und darüber müssen wir sprechen, wie wir damit umgehen“.

Insgesamt geht es laut Kähler um einen möglichen Verzicht an Beiträgen von rund 16.000 Euro, aber: „Wir können diesen Betrag durch die Gebührenerstattung des Freistaat Bayern ausgleichen“, freut sich der Rathauschef. Über diesem „Verzicht“ müsse vom Gemeinderat aber zunächst ein förmlicher Beschluss gefasst werden.

Die Corona-Krise beschäftigt die Türkheimer Gemeinderäte dann gleich doppelt: Kähler wird gleich zu Beginn der öffentlichen Sitzung über die aktuellen Entwicklungen durch die Pandemie und mögliche Auswirkungen auf Investitionen im laufenden Jahr informieren.

Außerdem stehen unter anderem Planungsentwürfe und Grundsatzbeschlüsse zum Neubau „Sozialer Wohnungsbau“ am Keltenweg 40 in Türkheim sowie die Neuaufstellung des Bebauungsplanes für das Gewerbegebiet „Westlich der Angerstraße – Bauhof Türkheim“ auf der Tagesordnung.

Themen folgen