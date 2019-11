11:50 Uhr

Überraschung: Kastner fällt bei eigener Nominierung durch

Plus Der Derndorfer Johann Kastner wollte als Bürgermeister in Kirchheim kandidieren. Daraus wird nun nichts: Am Mittwoch platzte die Bombe.

Von Wilhelm Unfried

Die politische Karriere des Johann Kastner endete schon, bevor sie richtig begonnen hatte. Die Nominierungsversammlung für das Bürgermeisteramt wurde für den 45-jährigen Landwirt zum Albtraum.

