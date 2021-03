vor 35 Min.

Überraschung bei den Kita-Plänen: Was der Markt Tussenhausen jetzt vorhat

So soll der Neubau des Kindergartens in Zaisertshofen etwa aussehen. Weil es mehr Fördergelder geben könnte als erwartet, könnte der Bau deutlich günstiger werden als geplant.

Plus Bei den Plänen für die Kitas in der Marktgemeinde gibt es eine Überraschung. Die Gemeinderäte beschließen eine Variante, die ursprünglich gar nicht zur Wahl stand.

Von Dominik Schätzle

Die Zuschauerplätze im Gemeinderat sind gut gefüllt. 30 Plätze hat die Marktgemeinde unter Einhaltung der Abstandsregeln in der Festhalle in Mattsies eingerichtet. Fast alle Zuhörer sind besonders wegen einem Thema da: den Plänen für den Neu- oder Ausbau der Kindergärten. Die Entscheidung, die der Marktgemeinderat fällt, ist dann für alle eine Überraschung.

Auf der vorigen Sitzung des Gemeinderats war beschlossen worden, dass die Entscheidung der Marktgemeinde zwischen zwei Varianten fallen solle. Entweder die Erweiterung des Kindergartens in Tussenhausen um zwei Kindergarten- und eine Krippengruppe, oder der Neubau in Zaisertshofen. Gekommen ist es nun aber anders.

Landratsamt Unterallgäu: Es müsse mit mehr Kindern geplant werden

Martina Weiser vom Architekturbüro Schuster stellt noch einmal die Pläne vor. Das Zeitfenster ist eng. Bereits im Herbst 2022 sollen An- oder Neubau fertig werden. Das Landratsamt Unterallgäu habe mit der aktuellen Geburtenentwicklung eine Bedarfsplanung erstellt, so Weiser. Die Tendenz sei eindeutig: Es müsse mit mehr Kindern geplant werden. Ihre Zahl steige dauerhaft in den drei Ortsteilen von 90 auf 120 Kinder pro Jahr. Schon jetzt sei der Bedarf größer als das Angebot. Es müssten 25 Kindergarten- und 15 Krippenplätze geschaffen werden. Langfristig sogar doppelt so viele.

Eine Machbarkeitsstudie hat ergeben: Die Marktgemeinde könne aktuell durch Mittel des Kommunalen Finanzausgleichs und des vierten Sonderinvestitionsprogramms zur Kinderbetreuungsfinanzierung hohe Fördergelder beantragen. Letzteres ist befristet bis zum 30. Juni. Die Einsparungen wären im Falle der Förderung so hoch, dass sich eine weitere Möglichkeit ergibt: Statt entweder-oder hieße das, sowohl der Neubau in Zaisertshofen als auch der Anbau in Tussenhausen könnten realisiert werden. In Tussenhausen jedoch nur mit einer zusätzlichen Kindergartengruppe.

Hohe Förderung ermöglicht neue Option - es muss aber schnell gehen

Allein für den Neubau in Zaisertshofen, für den sich die geschätzten Bau- und Grundstückskosten auf rund 2,37 Millionen Euro belaufen würden, müsste die Marktgemeinde bei voller Förderung nur noch 582.000 Euro aufbringen. Auch bei den Anbauten in Tussenhausen könnte ein größerer Teil der Kosten gespart werden. Ob die Förderungen in dieser Höhe genehmigt werden, muss abgewartet werden. „Bei dieser Höhe des Fördergeldes und dem Bedarf, den wir haben, müssen wir uns beeilen“, sagt Martina Weiser.

Die Gemeinderäte sind sich einig. „Wir müssen jetzt direkt Nägel mit Köpfen machen“, sagt Armin König (Dorfgemeinschaft Mattsies). Und so fällt der Gemeinderat einstimmig den Beschluss, dass es einen Neubau für zwei Kindergarten- und eine Krippengruppe in Zaisertshofen geben soll, sowie den Anbau einer Kindergarten- und einer Krippengruppe in Tussenhausen. Das Architekturbüro Schuster wird mit der Erstellung der Förderanträge beauftragt.

Marktgemeinderat will Neubau in Zaisertshofen und Anbau in Tussenhausen

Abseits des Kindergartens genehmigt der Marktgemeinderat Entwürfe für die örtlichen Baugebiete und eine Änderung des Flächennutzungsplans. Für das Baugebiet Gänsbichel, im Norden des Kernorts, habe sich noch kurzfristig Änderungsbedarf ergeben, erklärt Peter Nardo vom Ingenieurbüro Tremel, welches mit der Planung betraut ist. Mit dem Käufer eines Bauplatzes habe es eine Einigung zur Änderung seines Zukaufs im Osten des Baugebiets gegeben. Diese mache es möglich, die Zufahrt zum Baugebiet schöner zu gestalten und mögliche Probleme mit dem Wasserablauf zu vermeiden. Auch die Pläne für eine Anbindung des Baugebiets an ein zukünftiges Straßennetz im Westen werden geändert. Statt, wie geplant, zwei Verbindungen zu schaffen, befand man eine für ausreichend.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen