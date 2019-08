vor 42 Min.

Überraschung im Totschlagsprozess: Einmal Haft, zweimal Freispruch

Im vergangenen September sollen drei Männer in einem ehemaligen Kurhotel in Bad Wörishofen einen Bekannten zu Tode geprügelt haben. Die Verhandlung vor dem Landgericht Memmingen wird am 3. Juli fortgesetzt.

Das Urteil im Bad Wörishofer Totschlagsprozess ist gefallen. Angeklagt waren drei Männer, weil sie einen 46-Jährigen zu Tode geprügelt haben sollen.

Es war eines der grausamsten Verbrechen der vergangenen Jahre im beschaulichen Unterallgäuer Kurort Bad Wörishofen: Drei Männer, heute 56, 37 und 34 Jahre alt, sollen im September 2018 in einem ehemaligen Kurhotel abwechselnd so lang auf einen 46-Jährigen eingeprügelt haben, bis dieser sich nicht mehr bewegte und starb - so lautete zumindest die Anklage.

Verurteilt wurde am Freitag nur einer: der Jüngste von ihnen - und zwar nicht, wie ursprünglich angeklagt, wegen (gemeinschaftlichen) Totschlags, sondern wegen Körperverletzung mit Todesfolge sowie einer weiteren schweren Körperverletzung, die er nicht einmal einen Monat nach dem Vorfall in Bad Wörishofen begangen haben soll. Der Mann muss für zehn Jahre ins Gefängnis. Die beiden 56 und 37 Jahre alten Mitangeklagten wurden vom Landgericht Memmingen freigesprochen.

Wie Richter Christian Liebhart in der Urteilsbegründung sagte, sei sich das Gericht ziemlich sicher, dass auch die beiden anderen Männer bei der Tat dabei waren und das Opfer festgehalten haben. Schließlich spreche auch die Vielzahl der Verletzung für die Beteiligung von mehreren Personen. Doch es sei den Männern nicht nachzuweisen, was sie genau im Detail gemacht hätten.

In dem Totschlagsprozess wurden zahlreiche Blut- und DNA-Spuren analysiert

Eine elfköpfige Sonderermittlungsgruppe hatte wochenlang nach einem Motiv gesucht. Im Juni dieses Jahres begann dann der Mammut-Prozess gegen die drei Männer, denen die Staatsanwaltschaft Memmingen „gemeinschaftlichen Totschlag“ vorwarf.

Im Prozess hatte eine Rechtsmedizinerin detailliert von Blut- und DNA-Spuren berichtet, die am Tatort, am Toten und an Gegenständen der Angeklagten gefunden worden waren. Das Opfer hat durch rund 60 Schläge und Tritte unter anderem ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten – als Todesursache wird jedoch Ersticken angegeben. Nach einem Nasenbeinbruch bekam der bewusstlose Mann wohl wegen Einblutungen keine Luft mehr.

Wie es genau zu dem Gewaltexzess kam, darüber hüllten sich die Angeklagten, die in der ehemaligen Sowjetunion geboren wurden, aber auch deutsche Pässe haben, in Schweigen. Laut Staatsanwaltschaft hatte der 56-Jährige bereits am Mittag begonnen, sich in seinem Zimmer zu betrinken. Mit dabei war auch sein Zimmernachbar – das spätere Opfer. Die beiden anderen Angeklagten gesellten sich dazu, es flossen Bier und Wodka. Kurz nach Mitternacht sei es schließlich zu dem tödlichen Streit gekommen. Warum, blieb unklar.

Die Männer reinigten den Tatort in Bad Wörishofen mit Wasser

Laut Staatsanwaltschaft gingen die Angeklagten abwechselnd auf das Opfer los. Zwei der Männer sollen den 46-Jährigen festgehalten haben, während der Dritte zuschlug und -trat. Sie ließen laut Anklage erst von ihm ab, als er bewegungslos und bäuchlings auf dem Boden lag. Anschließend misshandelten sie den Mann laut Anklage mit einer der geleerten Wodka-Flaschen, der 34-jährige Angeklagte dokumentierte das offenbar mit einem Foto. Nach dem Tod ihres Opfers versuchten die Täter demnach, Tatort und Leiche mit Wasser zu reinigen – und zwar so, dass der Teppichboden noch bei der Ankunft der Polizei komplett durchnässt gewesen sei.

Wir haben von jedem Verhandlungstag im Prozess gegen die drei Männer berichtet. Hier finden Sie alle Artikel noch einmal zum Nachlesen:

Totschlag-Prozess: Überraschung vor dem Ende

Totschlag in Bad Wörishofen: Gericht verschiebt Urteil

Führen Fasern zum Haupttäter von Bad Wörishofen?

Totschlag: Verdächtiger packte bei Polizei aus

Prozess um Totschlag: Zeugen berichten von Gewaltorgien

Prozess um Totschlag: „Du bist schuld, wenn ich ins Gefängnis muss“

Prozess um Totschlag: Zeugin schildert grausame Details

Tod im ehemaligen Kurhotel

Tödlicher Gewaltexzess im ehemaligen Kurheim - Angeklagte schweigen

Auftakt im Totschlag-Prozess: Angeklagter schildert grausame Details

Trinkgelage eskaliert: Prozessbeginn nach Tod eines 46-Jährigen

Themen Folgen