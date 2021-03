08:53 Uhr

Überraschung im Wörishofer Osterhasenland

Siegfried Unsin hat nicht nur diesen Osterhasen in Handarbeit geschaffen. Es ist ein ganzes Osterhasendorf geworden.

Plus Nach der Ablehnung durch die Stadt gibt es eine neue Wendung für das Projekt eines Osterhasendorfes in Bad Wörishofen.

Von Markus Heinrich

Für Siegfried Unsin gab es die Osterüberraschung schon vor Ostern. Der Grund dafür ist die plötzliche Wendung für sein eigentlich schon abgelehntes Projekt Osterhasenland für Bad Wörishofens Innenstadt.

Bad Wörishofens Ordnungsamtsleiter Marcus Kleebaur teilt auf Nachfrage unserer Redaktion mit, dass es nach der Berichterstattung der Mindelheimer Zeitung über die Ablehnung ein Treffen gegeben habe. Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU), mehrere Stadträte sowie Vertreter der Verwaltung hätten dabei gemeinsam mit Unsin die Situation besprochen. „Alle waren sich einig, dass das künstlerische Engagement von Herrn Unsin bemerkenswert ist“, so Kleebaur.

Deutlich gemacht, dass gewisse Regeln für öffentliche Projekte in Bad Wörishofen gelten

Man habe aber auch deutlich gemacht, dass rechtzeitige Absprachen und „die Einhaltung der sicherheitsrechtlichen Vorschriften elementar sind“, damit Projekte auf öffentlichen Flächen genehmigt werden können. Unsins zweistöckiges „Haus Hasenglück“ hätte als Spielgerät abgenommen und versichert werden müssen, weil darin Kinder spielen sollten. Ein Veranstalter fehlte bis zuletzt. Dann ging es auch noch um Zuschüsse der Stadt. Am Ende preschte Unsin mit seinem Projekt in der Öffentlichkeit vor, die Stadt wiederum lehnte das Projekt unter anderem aus den vorgenannten Gründen ab. Nun kam die Wende.

Was jetzt für Ostern und das Osterhasenland in Bad Wörishofen gilt

„Aus dieser Überlegung heraus einigte man sich auf eine verbindliche Vorgehensweise für zukünftige Projekte“, berichtet Kleebaur. Man habe nun einen genauen Rahmen, um alle rechtlichen und förderrechtlichen Themen im Vorfeld abklären und die nötigen Beschlüsse und Genehmigungen einholen zu können. Unsin habe betont, dass er durch „seine Aktionen die Förderung und Belebung der Innenstadt im Sinn hat“, so Kleebaur in einer mit Unsin abgestimmten Erklärung. „Zum guten Schluss wurde gemeinsam die Entscheidung gefällt, dass die Aktion Osterhasenland mit vielen bunten Osterhasen stattfinden kann“, teilt Kleebaur mit. Wegen der angespannten Corona-Lage werde aber das Haus Hasenglück nicht bespielbar sein. Es darf aber aufgestellt werden. Siegfried Unsin sagte unserer Redaktion am Mittwoch, er werde das große Osterhasenhaus geschlossen halten.

Zudem werde er die insgesamt fünf Szenen des Osterhasenlandes nun in der Fußgängerzone von Bad Wörishofen verteilen. Dass Unsins Projekt eigentlich gut für die Innenstadt wäre, hatten alle Beteiligten auch im Zuge der Ablehnung schon betont.

