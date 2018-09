vor 28 Min.

Ukrainer und Russen in der Musik friedlich vereint

Peter Orloff freut sich schon auf den Auftritt in der Kneippstadt. <b> Foto: Agentur</b>

Peter Orloff kommt wieder mit dem Schwarzmeer-Kosakenchor ins Kurhaus von Bad Wörishofen

Bad Wörishofen In der Kirche St. Justina in Bad Wörishofen findet am Mittwoch, 12. September, um 19,30 Uhr, wieder ein festliches Konzert des berühmten Schwarzmeer Kosaken-Chores statt unter der musikalischen Gesamtleitung und persönlichen Mitwirkung von Peter Orloff, der einst als jüngster Sänger aller Kosakenchöre der Welt – damals übrigens gemeinsam mit Ivan Rebroff – im Schwarzmeer Kosaken-Chor seine legendäre Karriere begründete.

2018 ist ein besonderes Jahr - vor 80 Jahren erfolgte die Gründung des ersten Ensembles des weltbekannten Chores, an dem der Vater von Peter Orloff, Pastor Nikolai Orloff, großen Anteil hatte. Peter Orloff selbst konzertierte zu Beginn seiner Laufbahn noch mit Mitgliedern der ersten Stunde und ist im Jubiläumsjahr seit 25 Jahren musikalischer Gesamtleiter d, Schwarzmeer Kosaken-Chores.

Die Zuschauer können sich auf ein ebenso faszinierendes wie berührendes Konzertereignis dieses besonderen Ensembles freuen, das die Presse als „Orloff’s Wunderchor“ mit „Stimmen so schön und groß wie Russland“ feiert. Russland und die Ukraine haben derzeit ein Problem, aber hier konzertieren unter der Leitung von Peter Orloff hochdekorierte ukrainische und russische Sänger der absoluten Weltklasse in herzlichem Einvernehmen – atemberaubende Tenöre, abgrundtiefe Bässe und als besonderes Highlight eine absolute Weltrarität, ein männlicher Sopran von der Kiewer Oper.

Peter Orloff freut sich dabei ganz besonders auf ein Wiedersehen in Bad Wörishofen mit den Menschen, die am Mittwoch, 12. September, die Gelegenheit haben werden, ihn mit seinem Elite-Ensemble, das als Königsklasse seines Genres gilt, live zu erleben und verspricht den Zuschauern schon heute einen unvergesslichen Abend. Oder – so die Kommentare von Zuschauern – „Ein Konzert mit Gänsehaut-Garantie“ und „Ein musikalisches Naturereignis. (mz)

Vorverkauf Tickets gibt’s unter anderem im Kurhaus Pavillon oder bei der Mindelheimer Zeitung, Gärtnerweg 7, in Bad Wörishofen, Telefon 08247/35035.

Themen Folgen