21:15 Uhr

Um die Welt mit viel Gesang

Überraschendes beim Unterallgäuer Kindersingen im Bad Wörishofer Kurtheater

Von Maria Schmid

„Wo man singt, da lass dich nieder“: Das ließen sich die zahlreichen Gäste beim Unterallgäuer Kindersingen in Bad Wörishofen nicht zweimal sagen. Was die Kinder und Jugendlichen des Unterallgäuer Sängerkreises im Kurtheater boten, machte Freude, auch der Jugendreferentin Anita Schwarz-Geißler. Viele Chöre kamen kostümiert, das war auch was fürs Auge.

Die Kinderchöre aus dem Unterallgäu begeistern ihr Publikum

Die Chorleiter hatten mit der großen Kinderschar alle Hände voll zu tun. Es klappte reibungslos. Gingen die einen von der Bühne, eroberte der nächste Chor die Bretter, die in diesen Augenblicken für sie die Welt bedeuteten. Die jugendlichen Sänger erzählten Geschichten, die alles andere als „Alles Banane“ (von Umada Manred Kindel) waren. Im Gegenteil, sie sangen Lieder aus der ganzen Welt, so aus England von der großen Spinne „Eency, weency spider“ (Kinderchor Basilikaspatzen aus Ottobeuren, Leitung Josef Miltschitzky) und „I like the flowers“ (Kinderchor Heimertingen, Leitung Johannes Striegel), aus Ghana „Ayelevi“ und aus Israel „Simiyadech“ sowie aus Südamerika „Un poquito cantas“ (Kinderchor Minnies aus Ottobeuren, Josef Miltschitzky), aus Italien „Io mi sono un poveretto“ und aus Frankreich „Au clair de la lune“ (Kinderchor Heimertingen), aus Schweden „Limu, limu, leimen“ (Kinderchöre aus Bad Grönenbach, Leitung Annette Nützel), aus Simbabwe „Salibonani mit Djemben“ (BuKi siu Ma Ma Buxheim, Leitung Maria Martin).

Die Chorklassen der Theodor-Heuss-Schule aus Memmingen, (Leitung Daniela Thomas, Anita Geiger und Gudrun Döleser) besangen „Der Stimmakrobat“ und überzeugten mit „Wir sind Kinder dieser Welt – dieser einen Welt“. Der größte Chor an diesem Nachmittag war der Unterstufenchor der Maria-Ward-Realschule in Mindelheim. Chorleiterin Andrea Lux ließ sie „Aus dem Zirkus Furioso“ von Peter Schindler erzählen und das mit der Seiltänzerin Graziosa im Doppelpack. Die „Kneippspatzen“ aus Bad Wörishofen kamen ohne ihre größeren Mitsänger. Diese sind nun die „Kneipp-Singers“. Anna Schmid und Bernhard Ledermann sagten, die größeren Kinder seien den „Kneippspatzen“ entwachsen. Da kann man beim nächsten Kindersingen gespannt sein, ob und mit welchem Repertoire sie auftreten werden. Dass die Kinder aus Buxheim nicht nur singen, sondern einige von ihnen auch hervorragend trommeln können, bewiesen vier von ihnen gemeinsam mit Maria Martin und mit dem „Rumba für Djemben“.

Robert Hoffmann von der Zweigstelle Bad Wörishofen der Sparkasse ist selbst Chorleiter und Gruppenleiter der Gruppe Frundsberg beim Sängerkreis Unterallgäu. Er überreichte den Chorleitern der aufgetretenen Chöre jeweils einen Scheck für ihre hervorragende Jugendarbeit. Applaus spendeten die Gäste sehr viel und zeigten damit ihre große Begeisterung.

