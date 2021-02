vor 41 Min.

Umfrage: Auf welche Lockerung freuen Sie sich schon am meisten?

In der MZ-Wochenendumfrage wollten wir von unseren Lesern wissen, auf welche Corona-Lockerung sie sich am meisten freuen.

Plus Ab Montag öffnen in Bayern Friseure, Blumen- und Gartenfachgeschäfte sowie weitere Dienstleister und Musikschulen. Wir fragten Passanten: Auf welche Lockerung freuen Sie sich schon am meisten?

Von Franz Issing

Nach längerem Lockdown sehnen sich die Menschen nach Lockerungen. Die Politik hat reagiert. Ab 1. März dürfen Friseure, Blumenläden, Baumärkte sowie Kosmetik-,und Nagelstudios wieder öffnen. Sie sind für einen Kundenansturm nach Corona-Regeln gerüstet. Welche Besorgungen haben für Sie Priorität, fragten wir Passanten in Mindelheim.

Claudia Fußwinkel, Mindelheim Bild: Franz Issing

Claudia Fußwinkel aus Mindelheim sagt:

Ich finde es ungerecht, dass Friseur-Salons, Baumärkte, Blumenläden, Gartencenter sowie Nagelstudios & Co. zuerst öffnen dürfen. Ihre Angebote sind nicht lebenswichtig. Wichtiger wäre es, dies Gastronomen und Einzelhändlern zu erlauben. Denn auch deren saisonale Lagerware ist verderblich beziehungsweise schnell out.

Afra Sedelmaier, Unggenried Bild: Franz Issing

Afra Sedelmaier aus Unggenried sagt:

Mein erster Weg führt nächste Woche zum Friseur. Zum Glück habe ich einen frühen Termin ergattert. Zudem möchte ich mich Anfang März mit Pflanzen und Erde aus der Gärtnerei eindecken, um meine grüne Oase für den Frühling fit zu machen. Ich wünsche mir, dass die Restaurants bald öffnen und man wieder Leute treffen kann.

Elfriede Filary, Stockheim Bild: Franz Issing

Elfriede Filary aus Stockheim sagt:

Mit meiner Raubvogelfrisur muss ich dringend zum Friseur. Einen Termin habe ich nicht, hoffe aber dass die Warteschlange nicht zu lang ist. Kosmetische Behandlung kommt für mich nicht infrage. Das mache ich selbst. Dringend ist dagegen ein Besuch im Baumarkt. Ich brauche dringend Farbe zum Bemalen von Möbeln.

Uwe Klinger, Tussenhausen Bild: Franz Issing

Uwe Klinger aus Tussenhausen sagt:

Unter den Gräulichen bin ich wohl der Schönste. Scherz beiseite! Ein baldiger Besuch beim Friseur ist kein Luxus. Haare schneiden und Bart trimmen sind bitter nötig. Auch ein Besuch im Baumarkt steht an. Ich bin gerade dabei, die Wohnung zu renovieren und muss Wandfarbe kaufen. Schön wäre es, mal wieder Essen zu gehen.

