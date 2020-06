15:40 Uhr

Umfrage: Installieren Sie die Corona-Warnapp auf dem Smartphone?

Viele sind mit der Entscheidung des Bayerischen Fußballverbands nicht zufrieden. Jetzt gibt es eine neue MZ-Umfrage über die Corona-Warnapp.

Von Oliver Wolff

In der letzten Onlineumfrage auf der Homepage der Mindelheimer Zeitung wollte die Redaktion von den Lesern wissen, wie sie zur Entscheidung des Bayerischen Fußballverbands stehen. Es gibt nun eine neue Umfrage zur Corona-Warnapp.

Der Fußballverband hatte zuletzt angekündigt, die Saison der Amateurfußballer 19/20 bis zum Sommer 2021 fortzuführen. Das bedeutet: Die ausgefallenen Spiele werden im Laufe der nächsten Monate nachgeholt. Erst nach der Sommerpause nächsten Jahres soll die neue Saison regulär begonnen werden.

Die Mehrheit findet Entscheidung des Bayerischen Fußballverbands BFV nicht gut

An der Umfrage nahmen 91 Leser teil. Nur zwölf Prozent gaben an, die Entscheidung zu befürworten. Die Mehrheit, genauer 62 Prozent, finden die Entscheidung nicht gut. Sie wählten die Antwortmöglichkeit „Die Saison dauert zu lange – ich weiß gar nicht mehr, wie mein Verein in der Tabelle steht“. Etwa ein Viertel der Teilnehmer ist die Entscheidung egal. Das Ergebnis der Umfrage ist nicht repräsentativ.

Umfrage über Corona-Warnapp des RKI

In der neuen Umfrage wollen wir von unseren Lesern wissen, ob sie schon die Corona-Warnapp des Robert-Koch-Instituts auf ihrem Smartphone installiert haben, beziehungsweise vorhaben, sie zu installieren. Es gibt vier Antwortmöglichkeiten. Über diese wollen wir die Beweggründe einer Nutzung oder Nicht-Nutzung ermitteln. Die Online-Umfrage ist aktiv bis Montag, 22. Juni.

Lesen Sie zum Thema Fußball auch:

Lesen Sie zum Thema Corona-Warnapp auch:





Themen folgen