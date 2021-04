Umweltschutz: Wie grün ist das Unterallgäu?

In ihrer neuen Serie "Grünes Unterallgäu" beleuchtet die MZ, wie grün das Unterallgäu ist, und gibt Tipps, wie jeder zum Umweltschutz beitragen kann.

Wie ist es um den Umweltschutz im Unterallgäu bestellt? Diese Frage will die MZ mit ihrer neuen Serie "Grünes Unterallgäu" beantworten. Darin geht es beispielsweise darum, wie viele Biolandwirte es im Landkreis gibt, wie groß hier der Anteil an regenerativen Energien ist oder auch wie es mit Naturschutzgebieten aussieht. Außerdem gibt es konkrete Tipps, was jeder einzelne tun kann, um die Umwelt zu schützen.

Diese Artikel sind bislang erschienen: