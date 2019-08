vor 60 Min.

Unbekannte machen auch vor Kindersachen nicht halt

Mit viel Liebe hatten die Kinder des Waldkindergartens eine Holztafel bemalt. Unbekannte haben jetzt diese Tafel und andere Gegenstände kaputt gemacht.

Das war keine schöne Überraschung, als die Kinder des Waldkindergartens jetzt wieder aus der Ferienpause zurück kamen: In der Zeit zwischen dem 9. und 26. August hatten unbekannte Täter mehrere Gegenstände des Waldkindergartens beschädigt. Die Garderobe sowie eine selbst gemalte Holztafel wurden mutwillig zerstört, so die Polizei. Beide Gegenstände waren außen am Gebäude befestigt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 200 Euro.

Themen Folgen