vor 18 Min.

Unbekannter schüttet immer wieder Farbe auf das Auto einer Frau

Zu einem möglichen Motiv macht die Polizei Bad Wörishofen keine Angaben. Auch um welche Art von Flüssigkeit genau es sich handelt, bleibt im Dunkeln.

Schon zum dritten Mal in den vergangenen drei Monaten wurde auf ein geparktes Auto im Grüntenweg eine Art „Farbe“ geschüttet. Laut Polizei war der unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag wieder aktiv und schüttete die Flüssigkeit auf das Auto der Frau. Zwar konnte die Autobesitzerin ihr Fahrzeug mit Wasser wieder reinigen, dennoch sucht die Polizei jetzt nach dem Verursacher. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/9680-0.

