vor 26 Min.

Unbekannter überfällt Spielothek in Mindelheim

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag eine Spielothek in Mindelheim überfallen.

Ein maskierter Täter hat in der Nacht auf Sonntag in einer Mindelheimer Spielothek einen vierstelligen Betrag erbeutet. So wird der Mann beschrieben.

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in der Nacht auf Sonntag eine Spielothek in Mindelheim überfallen und einen vierstelligen Betrag erbeutet hat. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann eine Angestellte, die sich nach Mitternacht allein in der Spielothek befand, zur Herausgabe des Geldes gezwungen. Dabei seien keine Waffen zum Einsatz gekommen und die Angestellte auch nicht verletzt worden. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch negativ. Der maskierte Täter ist etwa 1,70 Meter groß und war mit einem olivfarbenen Parka mit Kapuze, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhe bekleidet. Das Gesicht verdeckte er mit einem ebenfalls schwarzen Schal und einer Sonnenbrille. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu dem Überfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08331/1000 mit der Kriminalpolizei Memmingen in Verbindung zu setzen. (baus)

