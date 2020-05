12:00 Uhr

Unbekannter zerkratzt Nobelkarosse

Eine teure Überraschung wartete auf den Besitzer eines weißen Porsche Cayenne, als er am Mittwochfrüh zu seinem Auto kam: Der Lack seines Autos war mutwillig beschädigt worden.

Der Porschefahrer hatte sein Auto am Abend zuvor in der Hauptstraße auf einem zugewiesenen Parkplatz vor seinem Anwesen geparkt. Am nächsten Morgen dann der Schreck: Die Nobelkarosse war rundherum mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt worden. Der Porschebesitzer konnte der Polizei keine Hinweise auf einen möglichen Täter geben. Der Sachschaden wird von der Polizei im hohen vierstelligen Euro-Bereich angesetzt. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter Telefon 08247/96800.

