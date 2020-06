00:31 Uhr

Unfälle gebaut und davongefahren

Gleich mehrere Fälle von Unfallflucht am Wochenende im Wertachtal

Mehrere Unfallfluchten in Türkheim und Siebnach beschäftigen die Polizei. Bereits am Freitagnachmittag wurde an der Krautgartenstraße ein geparktes Auto angefahren. Die Besitzerin hörte einen Knall, bemerkte den Schaden jedoch erst am nächsten Tag. Die Polizei verdächtigt den Fahrer eines Wohnwagengespannes. Er habe den Zusammenstoß angeblich nicht bemerkt. Ihn erwartet nun trotzdem ein Verfahren.

Am frühen Samstagabend streiften ein Auto beim Ausparken auf einem Supermarktparkplatz einen anderen Wagen. Der 41-jährige Fahrer sei ausgestiegen und habe sich sein eigenes Auto angesehen, sei dann aber weitergefahren. Ein Zeuge hatte sich aber das Kennzeichen notiert.

Beim Rückwärtsfahren hat eine 31-Jährige am Freitagmittag mit ihrem Auto einen Gartenzaun in Siebnach gerammt. Auch das berichtete die Polizei am Wochenende. Die Frau fuhr davon, ohne sich um den Schaden von etwa 1500 Euro zu kümmern. Allerdings beobachte ein Anwohner den Unfall und notierte sich das Kennzeichen des Wagens. Gegen die Fahrerin wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (m.he)

