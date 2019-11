vor 39 Min.

Unfall auf der A 96 bei Türkheim: Autobahn bis ca. 10.45 Uhr total gesperrt

Geduldsprobe für Autofahrer auf der A 96 Richtung Lindau: Nach einem Unfall ist die Autobahn derzeit gesperrt, der Rettungseinsatz und die Bergungsarbeiten laufen.

Bei einem Unfall auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Türkheim/Bad Wörishofen und Mindelheim in Fahrrichtung Lindau wurde offenbar ein Autofahrer leicht verletzt, so die Polizei in einer Sofortmeldung.. Insgesamt sind laut Polizei vier Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Derzeit ist die Autobahn total gesperrt, die Vollsperrung wird laut Polizei bis mindestens 10.45 Uhr dauern.