Unfall auf der Autobahn A96 verursacht langen Stau

Ein Lastwagen, ein Kleintransporter und ein Auto waren am Dienstag in einen Unfall auf der A 96 bei Stetten verwickelt. Der Unfall selbst verlief recht glimpflich, es gab aber einen zehn Kilometer langen Stau auf der Autobahn.

Durch ein missglücktes Überholmanöver bei Stetten werden drei Fahrzeuge beschädigt und ein Mann verletzt.

Von Johann Stoll

Am Dienstagnachmittag ist es auf der A96 bei Stetten zu einem Lkw-Unfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen gekommen, bei dem ein Fahrer leicht verletzt wurde. Der Verkehr wurde zeitweise in Richtung Mindelheim an der Ausfahrt Stetten ausgeleitet. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens kam es zu einem zehn Kilometer langen Rückstau.

Wie die Autobahnpolizei Memmingen mitteilte, war es um 13.45 Uhr zu dem Unfall gekommen. Ein 18-Tonner ohne Anhänger hatte in Richtung München zum Überholen angesetzt und dabei den von hinten kommenden Kleintransporter übersehen. Dabei kam es zum Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide schleuderten gegen die Mittelleitplanke, die an der Stelle ausgetauscht werden muss. Unfallteile landeten auch auf der Gegenfahrbahn, wo ein Auto beschädigt wurde.

Der Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt, der Lkw-Fahrer scheint unverletzt. Beide wurden zur Beobachtung ins Kreisklinikum Mindelheim gefahren, wo sie 24 Stunden lang ärztlich beobachtet werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden über mehr als 30.000 Euro. Vor Ort halfen Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Mindelheim, der Autobahnpolizei sowie die Feuerwehr Mindelheim.

Für einen Motorradfahrer hatte der Unfall noch unliebsame Folgen. Weil er nämlich direkt hinter dem Polizeiwagen in der Rettungsgasse fuhr, erwartet ihn jetzt ein saftiges Bußgeld über 400 Euro.

