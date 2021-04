12:49 Uhr

Unfall bei Apfeltrach: Kutsche kippt um - Pferd geht durch

Ein Kutschunfall wurde am Freitag bei Apfeltrach gemeldet – doch vor Ort von der Kutsche keine Spur. Der Grund: Das Pferd war mitsamt dem Gespann durchgegangen und hatte es zum Stall zurückgezogen.

Am Freitagabend hat sich in Apfeltrach ein Unfall mit einer Kutsche ereignet. Offenbar war neben den fünf Personen auch noch ein Schutzengel mit an Bord.

Von Melanie Lippl

Laut Polizei war die Kutsche, die gegen 18 Uhr auf der B16 Richtung Norden fuhr, mit fünf Personen besetzt. Die 52-jährige Kutscherin wollte nach links auf einen Feldweg abbiegen, dabei geriet die Kutsche jedoch ins Schlingern und kippte um, heißt es im Polizeibericht. Die Insassen stürzten aus der Kutsche zu Boden. Das Kutschpferd ging durch und zog die Kutsche zurück zu seinem Stall nach Apfeltrach. Niemand wurde bei dem Kutschunfall bei Apfeltrach schwerer verletzt Offenbar war aber auch noch ein Schutzengel an Bord – denn niemand wurde schwerer verletzt. Zwei Mitfahrerinnen, eine 45-jährige Ostallgäuerin, sowie eine 79-jährige Unterallgäuerin mussten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Mindelheim gebracht werden. Die Kutscherin sowie die weiteren Mitfahrerinnen, eine 16-Jährige und eine Achtjährige blieben bis auf einen Schock unverletzt. An der Kutsche entstand ein Schaden von rund 100 Euro. Lesen Sie auch: Schönheiten mit vier Rädern im Bad Wörishofer Kutschenmuseum

