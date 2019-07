13:57 Uhr

Unfall bei Buchloe: Stau auf A 96 löst sich langsam auf

Update: Die Unfallstelle wurde geräumt, die Vollsprerrung aufgehoben und der aktuell acht Kilometer lange Stau soll sich allmählich auflösen

Am Mittwochmittag gab es auf der Autobahn A 96 zwischen Buchloe und Landsberg einen schweren Unfall. Dabei hatten alle drei beteiligten Autofahrer Glück im Unglück, denn sie wurden nur leicht verletzt. Ein Pkw fuhr laut Polizei mit einem Anhänger, auf dem ein Wagen geladen war, auf der A96 in Richtung München. Unmittelbar nach der Auffahrt Buchloe Ost in Richtung Landsberg kam der Hänger ins Schlingern und touchierte zwei andere Autos – einer davon überschlug sich daraufhin. Obendrein stürzte dann auch noch der aufgeladene Wagen vom Hänger. Zwar gab es nur drei Leichtverletzte, doch die Autobahn war stundenlang gesperrt. In der Zeit wälzte sich der an der Anschlussstelle Buchloe West abgeleitete Verkehr durch die Stadt und sorgte für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Vor allem an den Kreisverkehren vor und auf der Bahnhofstraße sowie an der Kreuzung bei der Kirche Mariä Himmelfahrt ging zeitweise nichts mehr voran. Der Stau reichte bis zur Anschlussstelle Bad Wörishofen/Türkheim zurück. Auch auf den Nebenstraßen herrscht dichter Verkehr.

